"Там шансов не было": про последние дни Узелкова рассказала коллега боксера

Кратко:
- Вячеслав Узелков умер 9 ноября 2024
- Неделю до смерти боксер провел в коме из которой так и не вышел
Смерть украинского боксера Вячеслава Узелкова, которая наступила 9 ноября 2024 года, для многих оказалась неожиданностью - спортсмен активно рассказывал про свои проблемы со здоровьем в социальных сетях, но также хвалился успехами в реабилитации, из-за чего его поклонники были убеждены, что он идет на поправку.
Тем не менее это было не так. Свою последнюю неделю Узелков провел в больнице в коме, из которой перед смертью так и не вышел.
Об этом рассказала вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в комментарии для Oboz.ua. Она отметила, что уже в коме у Вячеслава произошла остановка сердца - орган врачи запустили, но боксер все равно не выжил.
"Там шансов не было. Тромбов было много. Это не произошло внезапно", - говорит Шатерникова.
Умер Вячеслав Узелков - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.
Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.
Читайте также:
- "Моя девочка": Узелков впервые показал свою возлюбленную
- Кондратюк признался, за что "наехал" на Узелкова при их последней встрече
- "У людей не включается мозг": сына Узелкова захейтили в Сети из-за смерти отца
Кто такой Вячеслав Узелков?
Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред