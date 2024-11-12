"Там шансов не было": про последние дни Узелкова рассказала коллега боксера

Алина Шатерникова раскрыла подробности смерти Узелкова.

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Смерть Вячеслава Узелкова - какими были последние дни Узелкова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Кратко:

Вячеслав Узелков умер 9 ноября 2024

Неделю до смерти боксер провел в коме из которой так и не вышел

Смерть украинского боксера Вячеслава Узелкова, которая наступила 9 ноября 2024 года, для многих оказалась неожиданностью - спортсмен активно рассказывал про свои проблемы со здоровьем в социальных сетях, но также хвалился успехами в реабилитации, из-за чего его поклонники были убеждены, что он идет на поправку.

Тем не менее это было не так. Свою последнюю неделю Узелков провел в больнице в коме, из которой перед смертью так и не вышел.

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Об этом рассказала вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в комментарии для Oboz.ua. Она отметила, что уже в коме у Вячеслава произошла остановка сердца - орган врачи запустили, но боксер все равно не выжил.

"Там шансов не было. Тромбов было много. Это не произошло внезапно", - говорит Шатерникова.

Умер Вячеслав Узелков - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.

Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.

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Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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