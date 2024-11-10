Очень тяжело: от чего умер Вячеслав Узелков

Вячеслав Узелков был в очень тяжелом состоянии.

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Умер Узелков - причина смерти/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/В'ячеслав Узелков, Федерації боксу України

Коротко:

Стало известна причина смерти Узелкова

Журналист рассказал о тяжелом заболевании

9 ноября стало известно о смерти украинского боксера Вячеслава Узелкова. Еще недавно спортсмен выходил в сториз, а уже вчера в сети разлетелась новость о его кончине.

Украинский фотожурналист Ефрем Лукацкий в Facebook посвятил пост памяти Узелкову, где в комментариях раскрыл причину смерти 46-летнего спортсмена.

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"Имел честь снимать бои нашего чемпиона Вячеслава Узелкова. Сегодня после тяжелой болезни он ушел от нас. Прощай, чемпион", – написал Лукацкий на своей странице.

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - известный украинский боксер, родился в Виннице. Он с юных лет занимался боксом, а затем вышел на профессиональный уровень. Его дебют на ринге состоялся в 2004 году, и за следующие 10 лет он завоевал титулы чемпиона WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе. За свою профессиональную карьеру Узелков провел 34 боя, из которых одержал 30 побед, 19 из них - нокаутом, также потерпел 4 поражения. Свой последний бой он провел в апреле 2014 года, уступив Геарду Аетовичу. После завершения карьеры Вячеслав занялся тренерской деятельностью и участвовал в телевизионных проектах. В 2015 году стало известно, что боксер перенес инсульт.

Позже в комментариях, подписчики журналиста стали выяснять, что же стало причиной смерти боксера. Оказалось, что несмотря на недавно перенесенную операцию на сердце, у Узелкова случился тромб в сердце, а также гангрена ног.

От чего умер Узелков / Скриншот Facebook/Efrem Lukatsky

"Очень тяжело (болел - авт.), тромб в сердце, гангрена ног", - написал он.

Проблемы со здоровьем Узелкова - что известно

Как ранее писал Главред, в марте Вячеслав Узелков перенес операцию на сердце и публиковал кадры с больничной койки.

В июне украинский боксер и фитнес-тренер снова оказался в больнице. В соцсетях Узелков рассказал, что ему нужно было лечь в больницу.

С февраля 2024 года украинский боксер и тренер Вячеслав Узелков перенес три серьезные операции, которые стали следствием длительной нагрузки в спорте. Самая тяжелая из них - операция на сердце - прошла в апреле. После четырех месяцев реабилитации Узелков постепенно вернулся к тренировкам. В Instagram он поделился видео из спортзала, где делал жим лежа и продемонстрировал несколько хуков.

Кроме того, в октябре боксер официально сообщил об инвалидности второй группы. По его словам, из МСМК (Мастера спорта Украины международного класса) он превратился в инвалида второй группы.

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