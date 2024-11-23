ПВО продержится 3 месяца: Залужный заявил, что Запад не готов к войне с РФ

Европа готова к кратковременным боевым действиям, но не к войне на истощение с Россией, сказал Валерий Залужный.

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Запад не готов к длительной войне с Россией / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, US Army, t.me/Zaluzhnui

Главное из заявления:

Западные страны не готовы к войне на истощение с Россией

РФ может полностью истощить западные системы ПВО за несколько месяцев

Европейские страны не готовы к длительной войне с Россией. Даже при наличии передовых систем, таких как F-16 или Patriot, ресурсы Запада могут иссякнуть уже через 2-3 месяца интенсивных боевых действий. Об этом заявил посол Украины в Великобритании и экс-глава ВСУ Валерий Залужный в интервью "Украинской правде".

"К кратковременным боевым действиям европейские страны, британская армия, скорее всего, готовы. Но суть вопроса в том, готовы ли они к войне на истощение", - сказал он.

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Залужный отметил, что только в октябре Россия выпустила около 1,6 тысячи дронов-камикадзе типа "Шахед" и около 200 ракет по Украине, и тенценция только растет. В то же время западные партнеры предоставили Украине значительно меньшее количество ракет для систем противовоздушной обороны.

"Итак, количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и слишком дорогое. Даже по этому показателю я считаю, что ни Британия, ни страны Европы не будут готовы (к военным действиям против России - Главред). Несмотря на то, что там есть достаточное количество самолетов F-16, у которых замечательные возможности по противовоздушной обороне, но за 2-3 месяца можно полностью разрядить систему ПВО", - предположил экс-главком ВСУ.

По его словам, вряд ли на Западе сейчас разрабатываются альтернативные системы противовоздушной обороны, которые могли бы дополнить традиционные средства ПВО. В то же время Залужный считает, что сейчас в мире нет противника, способного долго вести масштабные военные действия.

"Есть ли сегодня в европейской стране или в той же самой Британии хотя бы 5 тысяч ракет к системам "Patriot", чтобы сбить управляемые авиационные бомбы? Я что-то сомневаюсь. Потому что они очень дорогие и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что производить их проблемно. Поэтому по этой военной составляющей можно сказать, что, видимо, они не готовы", - подчеркнул посол.

Война в Украине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет все шансы завершить войну в 2025 году. Он анонсировал, что в январе будут представлены первые предложения по завершению войны от Дональда Трампа в роли президента США.

Также Зеленский заявил, что Россия пытается вытеснить украинские силы из Курской области до 20 января 2024 года, ведь тогда состоится инаугурация Дональда Трампа. Он подчеркнул, что для Путина важно продемонстрировать контроль над ситуацией, хотя Россия не способна защитить свои территории.

Как сообщал Главред, российские войска могут совершить мощный прорыв на фронте после 2027 года, когда накопят достаточно ресурсов и технологий, заявил Валерий Залужный. Он отметил, что сейчас РФ не может быстро продвигаться.

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Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

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