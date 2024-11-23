Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

ПВО продержится 3 месяца: Залужный заявил, что Запад не готов к войне с РФ

Руслана Заклинская
23 ноября 2024, 21:26
92
Европа готова к кратковременным боевым действиям, но не к войне на истощение с Россией, сказал Валерий Залужный.
ПВО продержится 3 месяца: Залужный заявил, что Запад не готов к войне с РФ
Запад не готов к длительной войне с Россией / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, US Army, t.me/Zaluzhnui

Главное из заявления:

  • Западные страны не готовы к войне на истощение с Россией
  • РФ может полностью истощить западные системы ПВО за несколько месяцев

Европейские страны не готовы к длительной войне с Россией. Даже при наличии передовых систем, таких как F-16 или Patriot, ресурсы Запада могут иссякнуть уже через 2-3 месяца интенсивных боевых действий. Об этом заявил посол Украины в Великобритании и экс-глава ВСУ Валерий Залужный в интервью "Украинской правде".

"К кратковременным боевым действиям европейские страны, британская армия, скорее всего, готовы. Но суть вопроса в том, готовы ли они к войне на истощение", - сказал он.

видео дня

Залужный отметил, что только в октябре Россия выпустила около 1,6 тысячи дронов-камикадзе типа "Шахед" и около 200 ракет по Украине, и тенценция только растет. В то же время западные партнеры предоставили Украине значительно меньшее количество ракет для систем противовоздушной обороны.

"Итак, количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и слишком дорогое. Даже по этому показателю я считаю, что ни Британия, ни страны Европы не будут готовы (к военным действиям против России - Главред). Несмотря на то, что там есть достаточное количество самолетов F-16, у которых замечательные возможности по противовоздушной обороне, но за 2-3 месяца можно полностью разрядить систему ПВО", - предположил экс-главком ВСУ.

По его словам, вряд ли на Западе сейчас разрабатываются альтернативные системы противовоздушной обороны, которые могли бы дополнить традиционные средства ПВО. В то же время Залужный считает, что сейчас в мире нет противника, способного долго вести масштабные военные действия.

"Есть ли сегодня в европейской стране или в той же самой Британии хотя бы 5 тысяч ракет к системам "Patriot", чтобы сбить управляемые авиационные бомбы? Я что-то сомневаюсь. Потому что они очень дорогие и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что производить их проблемно. Поэтому по этой военной составляющей можно сказать, что, видимо, они не готовы", - подчеркнул посол.

Война в Украине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет все шансы завершить войну в 2025 году. Он анонсировал, что в январе будут представлены первые предложения по завершению войны от Дональда Трампа в роли президента США.

Также Зеленский заявил, что Россия пытается вытеснить украинские силы из Курской области до 20 января 2024 года, ведь тогда состоится инаугурация Дональда Трампа. Он подчеркнул, что для Путина важно продемонстрировать контроль над ситуацией, хотя Россия не способна защитить свои территории.

Как сообщал Главред, российские войска могут совершить мощный прорыв на фронте после 2027 года, когда накопят достаточно ресурсов и технологий, заявил Валерий Залужный. Он отметил, что сейчас РФ не может быстро продвигаться.

Читайте также:

Кто такой Валерий Залужный?

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Западная Европа войска России Валерий Залужный война России и Украины Запад
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Генералы должны быть в окопах": Зеленский - об изменениях управления в ВСУ

"Генералы должны быть в окопах": Зеленский - об изменениях управления в ВСУ

21:09Украина
Свет не будут выключать: в Украине досрочно отменили графики - Укрэнерго

Свет не будут выключать: в Украине досрочно отменили графики - Укрэнерго

20:12Украина
Снегопады и штормовой ветер: синоптик назвала дату, когда придет потепление

Снегопады и штормовой ветер: синоптик назвала дату, когда придет потепление

19:44Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Страна под атакой мощной магнитной бури: когда "влупит" еще одна

Страна под атакой мощной магнитной бури: когда "влупит" еще одна

Надо найти 6 отличий за 12 секунд: справится только человек с "зрением орла"

Надо найти 6 отличий за 12 секунд: справится только человек с "зрением орла"

Украину накроет потепление: синоптик назвала дату

Украину накроет потепление: синоптик назвала дату

Гороскоп на завтра 24 ноября: Девам - неожиданный доход, Козерогам - большая удача

Гороскоп на завтра 24 ноября: Девам - неожиданный доход, Козерогам - большая удача

РФ скоро может снова запустить ракету "Орешник": аналитики назвали цели врага

РФ скоро может снова запустить ракету "Орешник": аналитики назвали цели врага

Последние новости

21:26

ПВО продержится 3 месяца: Залужный заявил, что Запад не готов к войне с РФ

21:09

"Генералы должны быть в окопах": Зеленский - об изменениях управления в ВСУ

20:12

Свет не будут выключать: в Украине досрочно отменили графики - Укрэнерго

20:09

Не справился: принц Уильям прокомментировал болезнь отца и супруги Кейт

19:44

Снегопады и штормовой ветер: синоптик назвала дату, когда придет потепление

Бронирование по-новому, тысяча Зеленского и подорожание продуктов: что меняется с 1 декабря для украинцевБронирование по-новому, тысяча Зеленского и подорожание продуктов: что меняется с 1 декабря для украинцев
19:39

РФ готовила новый геноцид украинцев: в ГУР рассказали о "расстрельных списках"

19:20

Теперь официально: Украина может атаковать РФ ракетами SCALP - МИД Франции

19:09

Свет почти не будут выключать: какими будут графики отключения света 24 ноября

18:55

Путин и его шантаж Запада: для чего была проведена "психологическая атака"?мнение

Реклама
18:21

Не только учителям: кому еще с 1 января будут начислять доплату к зарплате

18:16

"Есть шансы завершить войну в 2025 году": Зеленский - о предложениях Трампа

17:58

У оккупантов "горят" дедлайны: Зеленский раскрыл планы Кремля относительно Курщины

17:50

Хочет украинские металлы: Трамп может договориться о "выгодной" мирной сделке - Bild

17:39

"Появился ступор": Залужный шокировал прогнозом "мощного прорыва" РФ

17:28

"Путин не остановится": соратник Трампа раскритиковал идею мирных переговоров с РФ

16:55

Можно ли заниматься уборкой в этот день: строгие приметы 24 ноября

16:47

Издевается: в сети обсуждают, как Гарри относится к Меган Маркл

16:40

Войска КНДР скоро будут воевать против Украины: глава Пентагона раскрыл план РФ

16:38

Почему бутылки для вина имеют вогнутое дно: эксперты раскрыли древнюю тайну

16:00

Кто вероятнее всего отравил Ющенка: разведка США наконец рассекретила документ

Реклама
15:56

РФ тестирует ракету "Кедр": существует угроза повторного удара по Украине - эксперт

15:17

Достаточно хорошие перспективы: эксперт порадовал, что отключений света станет меньше

15:02

Как "скинуть" пару килограммов: стилист назвала вещи, которые стройнят фигуру

15:02

Почему набирается вес зимой и что с этим делать: Марина Боржемская раскрыла секрет

14:36

Украину накроет потепление: синоптик назвала дату

14:17

Неужели из-за болезни: поведение Путина удивило журналистов - что заметили в Bild

14:17

Как выглядит певица Катя Chilly: куда она пропала

14:02

Где спряталась собака: лишь единицы найдут ее среди овец за 5 секунд

14:00

Минус солдаты КНДР и генерал: появились подробности удара ракетами Storm Shadow

13:47

Ситуация на ЗАЭС - опасная: министр энергетики предупреждает об угрозе

13:33

Раздал самое ценное: как Путин поблагодарил корейцев за участие в войне - аналитики удивили

13:30

Путин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФ

12:48

Армия РФ готовится к новому наступлению: партизаны назвали вероятное направление

12:36

Что можно и нельзя носить девушкам невысокого роста: топ-10 правилВидео

12:26

Взлетит в цене из-за спроса: эксперт сказал, каким будет курс доллара в декабре

12:22

Некоторые отсрочки от мобилизации теряют силу 28 февраля - постановление Кабмина

11:46

Цены на продукты в декабре: стоит ли ожидать подорожания товаров перед праздниками

11:37

"РФ накроют сразу 2 кризиса": заморозки войны не будет, США запустят другой план - ЗагороднийВидео

11:34

Выдвинули сразу два жестких условия: поляки снова начали забастовку на границе

11:10

Жена Остапчука похвасталась дорогущим подарком

Реклама
10:52

Никто не догадается, что они родом из СССР: как переделать старые елочные игрушкиВидео

10:44

В Украине резко выросла цена на популярный овощ: сколько стоит сейчас килограмм

09:58

Прилетело в районе порта: в Бердянске прогремел сильный взрыв

09:50

Опасные маневры войск КНДР на Харьковщине: в ВСУ прокомментировали ситуацию

09:41

Что надевать высоким девушкам: 6 базовых правил для сногсшибательного видаВидео

09:41

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:04

Как Путин убивал своих противников: в США рассекретили важный документ

08:42

РФ скоро может снова запустить ракету "Орешник": аналитики назвали цели врага

07:43

Армия РФ продвинулась возле 5 населенных пунктов Донетчины: в DeepState рассказали детали

06:10

Ордер на арест Нетаньяху: что случилосьмнение

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять