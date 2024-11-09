Ракеты для Patriot и NASAMS: СМИ о срочном пакете оборонной помощи США Украине

Помощь от США предоставляется из-за увеличения массированных атак российских дронов.

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США передают новый пакет помощи для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Hamilton

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Украине передадут 500 ракет для ЗРК

Пакет США закроет потребности ПВО Украины до конца года

В ближайшее время в Украину прибудут более 500 ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot i NASAMS от Соединенных Штатов.

Поставки должны удовлетворить потребности Киева до конца 2024 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного чиновника администрации Джо Байдена.

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Как отмечается, помощь от США предоставляется из-за увеличения массированных атак российских дронов по Украине, при этом ожидается, что ракеты поступят в ближайшее время.

/ Главред

Один из американских чиновников заявил, что эта помощь должна удовлетворить потребность в усилении украинской ПВО до конца 2024 года.

Издание также пишет, что сейчас в США остаются 7 млрд долларов, которые предусмотрены на предоставление Украине военной помощи, но до сих пор не потрачены, а также более 2 миллиардов долларов на финансирование долгосрочных контрактов на поставку оборудования для Сил обороны.

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что США профинансируют производство украинских дронов на 800 миллионов долларов, рассказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Вместе с тем, глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления в Киеве 21 октября подчеркнул, что Америка будет защищать "каждый дюйм" территории НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его общая стоимость 425 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

Как ранее сообщал Главред, США планируют предоставить Украине несколько пакетов военной помощи в течение октября-декабря 2024 года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, общая сумма пакетов - 500-750 млн долларов.

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