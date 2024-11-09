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Ракеты для Patriot и NASAMS: СМИ о срочном пакете оборонной помощи США Украине

Алексей Тесля
9 ноября 2024, 13:54
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Помощь от США предоставляется из-за увеличения массированных атак российских дронов.
США, Patriot
США передают новый пакет помощи для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Hamilton

Ключевое:

  • Украине передадут 500 ракет для ЗРК
  • Пакет США закроет потребности ПВО Украины до конца года

В ближайшее время в Украину прибудут более 500 ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot i NASAMS от Соединенных Штатов.

Поставки должны удовлетворить потребности Киева до конца 2024 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного чиновника администрации Джо Байдена.

видео дня

Как отмечается, помощь от США предоставляется из-за увеличения массированных атак российских дронов по Украине, при этом ожидается, что ракеты поступят в ближайшее время.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Один из американских чиновников заявил, что эта помощь должна удовлетворить потребность в усилении украинской ПВО до конца 2024 года.

Издание также пишет, что сейчас в США остаются 7 млрд долларов, которые предусмотрены на предоставление Украине военной помощи, но до сих пор не потрачены, а также более 2 миллиардов долларов на финансирование долгосрочных контрактов на поставку оборудования для Сил обороны.

Что такое The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что США профинансируют производство украинских дронов на 800 миллионов долларов, рассказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Вместе с тем, глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления в Киеве 21 октября подчеркнул, что Америка будет защищать "каждый дюйм" территории НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его общая стоимость 425 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

Как ранее сообщал Главред, США планируют предоставить Украине несколько пакетов военной помощи в течение октября-декабря 2024 года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, общая сумма пакетов - 500-750 млн долларов.

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