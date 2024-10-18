США предоставят Украине целый ряд 'больших' пакетов помощи: Зеленский назвал месяцы

Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев будут максимально усиливать Украину, заявил Владимир Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/ssha-predostavyat-ukraine-celyy-ryad-bolshih-paketov-pomoshchi-zelenskiy-nazval-mesyacy-10606604.html Ссылка скопирована

США в следующие месяцы будут давать "большие" пакеты помощи / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента, Министерство обороны США

США в течение октября-декабря 2024 года планируют предоставить Украине несколько пакетов военной помощи. Общая стоимость американской помощи - от 500 до 750 млн долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам в эфире телемарафона.

Президент напомнил, что два дня назад он имел разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого американский лидер объявил о новом пакете помощи Украине.

"Мы получили пакет на полмиллиарда, а также договорились, что это будет частью плана: мы будем получать раз в две-три недели пакеты усиления армии. Деталей не буду говорить. Пакеты, я думаю, будут большие от полмиллиарда до 750 млн долларов. Это чтобы в ближайшие месяцы - октябрь-декабрь - максимально усилить Украину", - рассказал Зеленский. видео дня

Отвечая на вопрос о реакции западных стран на план победы Украины, глава государства напомнил, что сначала представил его Соединенным Штатам. По его словам, в ближайшее время в Киев прибудет делегация Белого дома с ответами относительно "плана победы".

"Реакция была почти сразу. Наша команда поехала туда с начальником Генерального штаба Баргилевичем, а также вице-премьером Стефанишиной. Работали над вопросами по НАТО и также по приглашению в НАТО, а также со вторым пунктом плана победы по усилению нашей армии сейчас. Относительно реакции, я жду команду Белого дома в Украине. Мы ждем и в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами", - отметил Зеленский.

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, Австралия передаст Украине 49 танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи на общую сумму 245 миллионов долларов.

Танки Abrams / Инфографика: Главред

Также Германия вместе с тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи для Украины на общую сумму 1,4 миллиарда евро, который предоставят до конца 2024 года. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что новый пакет будет включать системы противовоздушной обороны IRIS-T и Skynex, зенитные установки Gepard, самоходные артиллерийские установки, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и артиллерийские боеприпасы.

Кроме этого, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине оборонной помощи в размере 7,9 миллиарда долларов, а также ввели новые санкции против России.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред