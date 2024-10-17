Танки, ракеты, и тысячи снарядов: Германия выделила Украине большой пакет помощи

Германия также передала Украине одну ЗРК IRIS-T SLM.

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Германия выделила Украине новый пакет помощи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Us Army

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP, 6 САУ Panzerhaubitze 2000, мостоукладчик BEAVER и 2 танка для разминирования WISENT. Также Германия передала запчасти к технике.

К тому же Украина получила 1 ЗРК IRIS-T SLM, ракеты IRIS-T SLM и Sea Sparrow, 30 БПЛА VECTOR с запчастями.

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В пакет помощи также вошли:

боеприпасы для LEOPARD 2;

боеприпасы для танка LEOPARD 1;

боеприпасы для БМП MARDER;

24 000 снарядов калибра 155 мм;

100 портативных систем разминирования H-PEMBS;

90 миноискателей;

минный трал;

2 системы мобильных антенн;

57 лазерных дальномеров;

13 000 переносных ПТРК RGW 90;

25 000 патронов калибра 40 мм;

75 000 жгутов;

150 000 окклюзионных наклеек;

460 винтовок MK 556;

90 винтовок HLR 338 и 240 000 патронов;

30 винтовок CR 308;

3 000 пистолетов SFP9.

Кроме этого, Германия анонсировала поставки Украине ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D, 4000 ударных беспилотников, 360 разведывательных беспилотников SONGBIRD, еще 42 тысячи боеприпасов калибра 40 мм, а также зимнюю одежду.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, недавно Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Также 11 сентября Великобритания объявила о предоставлении Украине пакета помощи на сумму более 600 миллионов фунтов стерлингов (780 миллионов долларов). Из этой суммы 242 миллиона фунтов будут выделены в 2024-2025 годах для срочных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также на поддержку реформ, восстановления и реконструкции.

Как сообщал Главред, Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине оборонной помощи на 7,9 миллиарда долларов, а также ввели новые санкции против России.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку, отметив, что помощь будет включать дополнительную батарею ПВО Patriot, беспилотники, ракеты большой дальности и средства для укрепления оборонно-промышленной базы.

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