Танки, ракеты, и тысячи снарядов: Германия выделила Украине большой пакет помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP, 6 САУ Panzerhaubitze 2000, мостоукладчик BEAVER и 2 танка для разминирования WISENT. Также Германия передала запчасти к технике.
К тому же Украина получила 1 ЗРК IRIS-T SLM, ракеты IRIS-T SLM и Sea Sparrow, 30 БПЛА VECTOR с запчастями.
В пакет помощи также вошли:
- боеприпасы для LEOPARD 2;
- боеприпасы для танка LEOPARD 1;
- боеприпасы для БМП MARDER;
- 24 000 снарядов калибра 155 мм;
- 100 портативных систем разминирования H-PEMBS;
- 90 миноискателей;
- минный трал;
- 2 системы мобильных антенн;
- 57 лазерных дальномеров;
- 13 000 переносных ПТРК RGW 90;
- 25 000 патронов калибра 40 мм;
- 75 000 жгутов;
- 150 000 окклюзионных наклеек;
- 460 винтовок MK 556;
- 90 винтовок HLR 338 и 240 000 патронов;
- 30 винтовок CR 308;
- 3 000 пистолетов SFP9.
Кроме этого, Германия анонсировала поставки Украине ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D, 4000 ударных беспилотников, 360 разведывательных беспилотников SONGBIRD, еще 42 тысячи боеприпасов калибра 40 мм, а также зимнюю одежду.
Военная помощь Украине - последние новости
Напомним, недавно Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Также 11 сентября Великобритания объявила о предоставлении Украине пакета помощи на сумму более 600 миллионов фунтов стерлингов (780 миллионов долларов). Из этой суммы 242 миллиона фунтов будут выделены в 2024-2025 годах для срочных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также на поддержку реформ, восстановления и реконструкции.
Как сообщал Главред, Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине оборонной помощи на 7,9 миллиарда долларов, а также ввели новые санкции против России.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку, отметив, что помощь будет включать дополнительную батарею ПВО Patriot, беспилотники, ракеты большой дальности и средства для укрепления оборонно-промышленной базы.
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