Британия объявила о пакете помощи Украине на более 600 млн фунтов: что в него войдет

Украина до конца года получит от Великобритании сотни ракет ПВО, десятки тысяч боеприпасов и значительное количество бронетехники, говорится в сообщении МИД.

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Британия объявила о пакете помощи Украине на более 600 млн фунтов / Коллаж Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

11 сентября Великобритания объявила о предоставлении Украине пакета помощи на общую сумму более 600 миллионов фунтов стерлингов (780 миллионов долларов). Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дэвид Лемми во время визита в Украину, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Великобритании.

"Поддержка Украины со стороны Великобритании является непоколебимой. Наше обязательство выделить более 600 миллионов фунтов стерлингов является еще одним шагом в нашей долговременной поддержке Украины. Это обеспечит жизненно важную поддержку украинцам, которые продолжают испытывать непрерывные российские атаки", - заявил Лемми.

Как сообщается, 242 миллиона фунтов стерлингов будут выделены в 2024-2025 годах для неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также на поддержку реформ, восстановления и реконструкции.

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Нынешнее финансирование включает 100 миллионов фунтов стерлингов на гуманитарную помощь, в частности для поддержки украинцев в общинах у линии фронта.

Дополнительные 20 миллионов фунтов пойдут на ремонтные работы, защиту электросетей и укрепление энергетической инфраструктуры Украины.

Еще 40 миллионов фунтов направлены на стабилизацию и быстрое восстановление, чтобы "Украина не только победила в войне, но и сделала первый шаг к миру". Это включает помощь в противодействии российской агрессии, стабилизацию освобожденных территорий, а также финансирование для привлечения к ответственности за военные преступления.

Министр иностранных дел также объявил о плане до конца года предоставить кредитные гарантии на сумму 484 миллиона долларов для Всемирного банка, чтобы поддержать экономическую стабильность Украины, в частности на финансирование школ, больниц, зарплат государственным служащим и пенсий.

Министр обороны Джон Гили подтвердил, что Великобритания увеличит и ускорит военную поддержку Украине. Он отметил, что помощь, объявленная в апреле, уже доставлена, включая ракеты ПВО, оборудование для истребителей F-16, самоходные пушки AS90, запасные стволы, военные катера и морские пушки.

Также министр объявил, что до конца года в Украину будет отправлено сотни дополнительных ракет ПВО, десятки тысяч артиллерийских боеприпасов и больше бронетехники.

"Поддержка Украины этим правительством является железной. На второй день нашего пребывания в должности я пообещал президенту Зеленскому, что мы ускорим доставку военной помощи Великобританией - и мы выполняем это обязательство", - подчеркнул Гили.

Кто такой Джон Гили? Джон Гили (англ. John Healey; род. 13 февраля 1960, Уэйкфилд, Англия) - британский политик, занимающий должность государственного секретаря по вопросам обороны с июля 2024 года. Член Лейбористской партии, бывший член парламента от Роумарш и Конисбро, ранее Вентворт и Вентворт и Дирн с 1997 года, пишет Википедия.

Военная помощь для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявит о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности. Об этом сообщил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, проходящем на авиабазе НАТО Рамштайн в Германии при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Швеция 9 сентября объявила о новом военном пакете помощи для Украины стоимостью 4,6 миллиарда шведских крон (401,6 миллиона евро). Это уже 17-й пакет военной помощи от Стокгольма.

Также 6 сентября на авиабазе "Рамштайн" состоялось 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Партнеры Украины сделали несколько важных заявлений и пообещали новые поставки оружия, о чем сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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