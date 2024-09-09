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Боевые катера и мощные ПЗРК: Швеция объявила пакет помощи Украине на €400 млн

Алексей Тесля
9 сентября 2024, 18:14
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Правительство Швеции планирует выделить дополнительные средства на поставку Украине беспилотников.
Швеция, Combat Boat 90, Robotsystem 70
Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины / Коллаж: Главред, Фото: ullmandynamics.com, Johan Lundahl/Försvarsmakten, Pixabay/Unif

Правительство Швеции объявило в понедельник, 9 сентября, о новом пакете военной помощи для Украины на 4,6 млрд шведских крон (401,6 миллиона евро).

Как говорится в сообщении шведского правительства, это уже 17-й пакет военной помощи, который Стокгольм передает Украине.

"Пакет соответствует наиболее приоритетным военным потребностям Украины и создает свободу действий в будущем. Он включает пожертвования оборудования, прямые закупки, комплекты снаряжения и финансовую помощь", - говорится в сообщении.

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Что войдет в новый пакет помощи для Украины

В частности, новый пакет помощи от Швеции содержит маскировочное оборудование для ранее переданной техники - гусеничных бронетранспортеров PBV 302, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Robot System 70.

Что такое RBS 70

Переносной зенитно-ракетный комплекс, разработанный в Швеции компанией Bofors Defence. Сегодня используется пятое поколение изделия – RBS-70 NG, представленное в 2011 году. Эффективная дальность - более 9 км, высота поражения - 0-5000 м. Время развертывания - 45 секунд, время перезарядки - менее 5 с. Скорость ракеты BOLIDE - 2 маха, пишет Википедия.

Кроме этого, правительство Швеции отмечает, что Украина запросила противотанковое вооружение, поэтому в пакет помощи вошли противотанковые снаряды, гранатометы и мины. А также средства защиты от загрязнений, боеприпасы для минометов, учебные материалы для новобранцев и зимнее снаряжение для украинских солдат.

Также Швеция передает морское оборудование на 500 миллионов шведских крон (около 43 млн евро), в частности шесть боевых катеров Combat Boat 90 и сопутствующее оборудование к ним.

Правительство Швеции также планирует выделить дополнительные средства на поставку Украине беспилотников.

Кроме этого, еще более 700 млн шведских крон (около 61 млн евро) пойдут на финансовые пожертвования в фонды и многосторонние инициативы в 2024 году.

"Инициативы включают как временные многосторонние проекты, такие как программы по поставке боеприпасов, так и постоянные фонды, например, Международный фонд для Украины под руководством Великобритании", - говорится в сообщении.

Ранее в Швеции объяснили причину задержки поставки Украине истребителей Gripen. Несколько государств попросили Швецию поставить на паузу планы по отправке истребителей Gripen.

Напомним, ранее в Швеции уточнили сколько самолетов-разведчиков получит Украина. Представитель премьер-министра Швеции Том Самуэльссон отметил, что в рамках нового пакета военной помощи от Швеции Украина получит 2 самолета ASC 890.

Как сообщалось ранее, Киев отказался от самолетов Gripen: в Швеции назвали причину. Вместо истребителей Швеция передала Украине системы наблюдения ASC 890. Это позволит лучше проводить наблюдение и воздушные бои.

инфографика gripen грипен
/ Инфографика: Главред

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