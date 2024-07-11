Киев отказался от самолетов Gripen: в Швеции назвали причину

Вместо истребителей Швеция передала Украине системы наблюдения ASC 890. Это позволит лучше проводить наблюдение и воздушные бои.

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Украина могла получить истребители Gripen, но отказалась / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay.com

Украина могла получить от Швеции истребители Gripen, но сама отказалась от них на этапе переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

"Мы должны понимать, что Украине была предоставлена ​​возможность получить истребители F-16, которых, конечно, больше в семье НАТО. В конце концов, больше стран имеют F-16, чем истребителей Gripen. Это не имеет ничего общего с решением шведского правительства. Такое решение было принято из-за того, что Украина пришла к выводу, что одновременно иметь две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много", - сказал он в интервью Голосу Америки.

Билльстрём уточнил, что речь идет не только о самих самолетах, но о целой системе.

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"Это не только получить самолеты и подготовить пилотов. Это сложные системы и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно", - объяснил глава МИД Швеции.

Истребители Gripen - основные характеристики / Инфографика: Главред

При этом, по его словам, Швеция открыта для переговоров об истребителях Gripens, "если и когда программа F-16 будет завершена".

"Поскольку мы не могли продолжать работу с истребителями Gripens из-за поступления F-16, мы решили предоставить Украине другие возможности, которые есть у Швеции, и мы передали Украине системы наблюдения ASC 890. Это означает, что мы даем нечто, что Украина может использовать в координации с воздушными истребителями F-16. Это позволит Украине лучше проводить воздушные бои, наблюдение и управление воздушными боями", - сказал Билльстрём.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании. Об этом он сообщил 10 июля на NATO Public Forum в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО.

Украине нужны 128 истребителей F-16. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, пока у Украины не будет такого количества самолетов, ей будет очень сложно выровняться в небе против врага.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Норвегия начнет передавать Украине истребители F-16 уже в этом году. В целом страна обещает предоставить шесть самолетов.

Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24-х самолетов F-16 и семи авиадвигателей. Первый самолет будет поставлен "в ближайшее время".

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