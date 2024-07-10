Норвегия передаст Украине истребители F-16: когда и сколько самолетов ждать

Норвегия начнет передавать Украине истребители F-16 уже в этом году. В целом страна обещает предоставить шесть самолетов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии.
"Способность Украины защитить себя от воздушных атак имеет решающее значение в её борьбе с Россией. Норвегия решила передать Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки самолетов в течение 2024 года", - заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре.
В сообщении пресс-службы отмечается, что Норвегия присоединилась к ряду других стран в предоставлении Украине доступа к истребителям F-16, которые имеют решающее значение для защиты страны от нападений российских войск.
"Россия атакует Украину с воздуха с самого начала войны. Эти атаки вызвали большие страдания среди украинского населения и привели к значительным материальным убыткам. В сочетании с системами противовоздушной обороны истребители будут жизненно важными для того, чтобы украинцы могли защитить себя от российских воздушных атак. Норвегия участвует в подготовке украинских пилотов-истребителей в Дании с осени 2023 года и будет продолжать поддерживать учебные мероприятия в будущем", - сказал премьер-министр Стьоре.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Передача Украине истребителей F-16 - последние новости
Напомним, министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24-х самолетов F-16 и семи авиадвигателей. Первый самолет будет поставлен "в ближайшее время".
Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина уже в ближайшее время получит истребители F-16.
Министр обороны США Лойд Остин заявил, что США упорно работают над тем, чтобы предоставить Украине F-16 уже этим летом.
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