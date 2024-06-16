Зеленский объявил о сроках получения истребителей F-16

Украина и Дания обсудили ряд вопросов по переговорам относительно вступления государства в Европейский Союз, сказал президент Владимир Зеленский.

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Украина получит F-16 в ближайшее время - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украина уже в ближайшее время получит истребители F-16. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем аккаунте в X он рассказал о том, что провел встречу с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, в ходе которой обсуждался и вопрос самолетов.

"Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время", - сказал Зеленский. видео дня

Также он добавил, что отдельно обсуждались вопросы об утверждении переговорной рамке и начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз..

"Благодарен Мэтте Фредериксен за участие в саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации Формулы мира", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кратко об F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Когда Украина получит истребители F-16 – главные новости по теме:

Летом Украине могут передать F-16, говорила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Как уточнила руководитель Минобороны, украинские войска могут использовать эти самолеты по целям врага за пределами своей страны.

На Западе приняли решение по F-16 для Украины, ранее заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун. По его словам, страны-союзники намерены отправить самолеты в Украину уже этим летом.

Украина может получить F-16 в ближайшие месяцы, сказал министр обороны США Ллойд Остин. Также он отметил, что Франция должна передать Киеву самолеты Mirage.

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