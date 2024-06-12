Украина может получить F-16 летом: в Минобороны Нидерландов дали ответ

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен точно отметила – если цели за пределами Украины, но их нужно поразить для обороны, то они законны.

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Украина может получить F-16 летом: комментарий Минобороны Нидерландов/ Коллаж: Главред, фото: US Air Force

По всей вероятности, Украина получит первые истребители модели F-16 летом нынешнего года. А вот как именно использовать это вооружение – такое решение будут принимать исключительно украинские военнослужащие. Об этом в интервью портале "Суспильне" заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Чиновница уточнила, что Украина получит сначала датские самолеты F-16, а затем нидерландские F-16.

"Мы предоставляем и другие вооружения и всегда говорили: как именно их использовать, должна решать Украина. Вы придерживаетесь международного гуманитарного права. Это единственное условие, которое мы ставим", – отметила Оллонгрен.

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Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Нидерландский министр отметила – если цели находятся за пределами Украины, но их надо уничтожить для обороны украинской территории, то они законны.

"Я всегда отстаивала право Украины воевать так, как она считает нужным. Вижу, все больше стран сейчас занимают такую же позицию", – подытожила она.

Передача Украине F-16 - последние новости по теме

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31 мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину.

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца года. Об этом заявила министр иностранных дел Хаджа Лабиб.

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что Украина сможет использовать предоставленные Нидерландами истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории страны-агрессора России.

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