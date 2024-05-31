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"На пути в Украину": в Дании выдали важное заявление о передаче F-16

Юлия Закрепа
31 мая 2024, 20:24
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В Дании сообщили, что сейчас имеют обязательства по безопасности от всех североевропейских стран.
'На пути в Украину': в Дании выдали важное заявление о передаче F-16
Украина готовится к получению F-16 / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Воздушные силы США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину. Об их передаче страны договорились еще раньше.

Фредериксен подчеркнула, что сегодняшняя встреча в Стокгольме является сильным месседжем того, что все люди в Северной Европе твердо стоят рядом с Украиной.

"Второй месседж очень четкий - мы должны ускорить и нарастить нашу поддержку Украины, потому что ситуация на поле боя является очень критической. Сейчас мы имеем обязательства по безопасности от всех североевропейских стран. Мы передали Украине много военной помощи и хотим передать еще больше. Скоро датские F-16 будут", - сказала премьер-министр.

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'На пути в Украину': в Дании выдали важное заявление о передаче F-16
Что известно об истребителе F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Напомним, что Украина впервые получила самолеты ДРЛВ. Передача Украине самолетов ДРЛВ может без лишней гиперболизации считаться событием многих десятилетий и по своей важной роли в обеспечении авиационной сферы.

Украина сможет истребителями F-16 бить по России. Когда речь идет о самообороне, в этой ситуации для Украины не должно быть никаких границ, сказала министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

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война в Украине Дания ВСУ F-16
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