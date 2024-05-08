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Украина получит F-16 быстрее, чем ожидалось: в Нидерландах раскрыли сроки

Руслана Заклинская
8 мая 2024, 17:34обновлено 8 мая, 18:07
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Коалиция очень усердно работает над поставками истребителей в Украину, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Украина получит F-16 быстрее, чем ожидалось: в Нидерландах раскрыли сроки
Когда в Украину прибудут F-16 / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Воздушные силы США

Украина уже этим летом начнет получать западные истребители F-16. Первыми поступят самолеты из Дании. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью LRT.

"С этого лета мы уже готовы предоставлять реальные возможности, сначала начнем присылать датские, потом пойдут и голландские F-16. Конечно, нужна подготовка и с украинской стороны, должна быть подготовлена инфраструктура, обеспечена техническая способность, от запчастей до боеприпасов", - отметила глава Минобороны Нидерландов.

По ее словам, коалиция над этим очень упорно работает. Оллонгрен признала, что процесс передачи военной помощи мог затянуться, отметив, что "война сложная и очень уродливая".

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"Если спросить украинского бойца, который стоит в окопах на фронте, то, конечно, возможно, это долго длится и помощи недостаточно... Я очень надеюсь, что с этого лета мы уже сможем поставить ПВО определенными частями", - добавила министр обороны.

Оллонгрен также заявила, что Россия сейчас имеет определенное преимущество, но Запад считает, что это можно изменить, увеличив объемы производства оружия. Это касается не только боеприпасов, но и беспилотников и других типов вооружения, которое активно используется Украиной.

Истребители F-16 - когда самолеты появятся у Украины

Напомним, Соединенные Штаты Америки разрешили Дании, Норвегии и Нидерландам передать Украине 65 истребителей F-16 Fighting Falcon, а также запасные двигатели, тренажеры и другие материалы. Дания передаст 19 самолетов F-16, Норвегия - до 22 самолетов, а Нидерланды - неопределенное количество.

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Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют начать передачу истребителей F-16 Украине с осени, вслед за Данией, которая собирается осуществить первые поставки летом. Задержку тогда объяснили необходимостью обучения украинских пилотов и подготовки обслуживающего персонала.

Кроме этого, правительство Бельгии решило ускорить поставки Украине истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года. Министр обороны Людвин Дедондер не назвала точных сроков отправки F-16, но пообещала, что это произойдет как можно скорее.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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