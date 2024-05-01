"После Пасхи": в Воздушных силах заинтриговали датой появления в Украине F-16

Первые истребители F-16 могут появиться в Украине "после Пасхи", заявил в эфире Новости.LIVE спикер Воздушных сил Илья Евлаш. Однако в комментарии "Украинской правде" он уточнил, что ВС "не загадывают цифры", потому что даты несколько раз менялись.
На вопрос ведущих, есть ли у Воздушных сил какие-то ориентиры насчет истребителей, Евлаш ответил: "Да, есть. После Пасхи".
Однако, уже комментируя сроки поставок "УП", Евлаш отметил, что даты постоянно менялись.
"После Пасхи - это довольно растянутое во времени понятие. Конечно, Воздушным силам, как и всем украинцам, хотелось бы как можно скорее видеть в воздушном пространстве многоцелевые истребители F-16, поэтому мы ждем их как можно быстрее", - сказал он.
Представитель Воздушных сил добавил, что обязательно сообщит, когда истребители появятся в украинском небе.
По словам спикера, пилоты сейчас обучаются в США и Дании. В то же время пока неизвестно, о каком количестве истребителей идет речь.
F-16 в Украине - последние новости
Украина может получить первые истребители F-16 до начала лета. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Алексаyдр де Кроо в апреле. Сейчас украинские пилоты проходят обучение, однако поставка первого самолета может состояться в ближайшие месяцы.
По словам пилота F-16, подполковника ВВС США в отставке Питера Гринбурга, вероятно, украинцы увидят эти самолеты ближе к концу года.
"То, что мы как общественность видим: нет F-16, нет F-16, нет F-16, нет F-16... А потом везде вдруг появятся F-16!" - сказал Гринбург.
Нидерланды планируют передать Украине 24 истребителя.
Как писал Главред, США разрешили трем странам передать Украине 65 истребителей F-16. Украина получит запасные двигатели, тренажеры, пособия, инструменты и различные материалы для эксплуатации и технического обслуживания F-16.
Кто такой Илья Евлаш?
Евлаш Илья - представитель Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.
Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.
До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".
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