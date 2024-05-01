В бой бросают новые бригады: Жданов назвал направление главного удара РФ

РФ обычно воюет по лекалам Второй мировой войны, напомнил Олег Жданов.

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Олег Жданов оценил ситуацию на поле боя / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Основной задачей российских оккупантов может быть растягивание резервов Сил обороны Украины, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Скорее всего, именно Авдеевское направление они будут считать направлением главного удара", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что РФ обычно воюет по лекалам Второй мировой войны - где у них появился успех, туда они и бросают основные силы.

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"Возможно, даже снижению боевой активности на Бахмутском направлении, возле Часового Яра, способствовало то, что россияне начали бросать бригады, полки на Очеретино и пытаться дальше пробивать наш фронт в том направлении. Поэтому там они будут развивать успех, а на других участках основной задачей будет оттягивание наших сил", - не исключает он.

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Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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