РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону" – СМИ

Запад может предоставить мощные системы противовоздушной обороны или F-16, пишет The Economist.

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РФ наносит по Харькову ракетные удары / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/synegubov

Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения.

Об этом пишет британское издание The Economist со ссылкой на военные источники в Киеве.

"Эскалация заставила военные источники в Киеве предположить, что Россия решила превратить город в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения", - говорится в сообщении.

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Издание отмечает, что многие проблемы Харькова можно было бы решить, если бы Запад предоставил мощные системы противовоздушной обороны или F-16, которые могли бы оттеснить истребители, несущие бомбы.

При этом отмечается, что Россия уничтожила некоторые из поставленных Западом ЗРК Patriot, которые Украина использовала для защиты таких городов, как Харьков.

"Украинский источник, знакомый с данными разведки, сообщил, что Россия сейчас готовит шесть дивизий (примерно 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири", - говорится в статье.

Как уточняется, Харьков является одним из нескольких возможных направлений будущего наступления РФ. Однако журналисты считают, что военная операция по захвату Харькова была бы сверхсложной задачей для России.

"Захват города потребует прорыва украинской обороны и его окружения, чего Россия даже близко не в состоянии сделать; установления преимущества в воздухе, что не является данностью; и победы в кровавой городской кампании", - говорится в тексте.

Что ответили в Харькове на планы РФ

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов решительно опроверг эту гипотезу. Он заявил, что Харьков не намерен сдаваться. По его словам, хуже было в начале войны, когда из довоенного населения, которое составляло 2 миллиона человек, уехали все, кроме 300 тысяч.

"Как можно превратить такой город в серую зону? Люди не уедут, потому что они уже уехали, а потом вернулись. Они уже достаточно намучились", - сказал он.

Терехов добавил, что обеспечить город электроэнергией без электростанций и работающих трансформаторов было сложной задачей, но с ней удалось справиться: "Если бы я вам рассказал, как мы это сделали, это тоже было бы атаковано".

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Удары РФ по Харькову

Ранее РФ атаковала Харьков КАБами. Зафиксировано 4 прилета по Харькову, есть информация о пострадавших в результате взрывов в центральной части города.

Как сообщалось ранее, В Харькове дрон оккупантов влетел в дом. Также в результате удара повреждена гражданская инфраструктура и загорелся автомобиль.

Как сообщал Главред, в пятницу, 5 апреля, российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. Мэр города Игорь Терехов предупредил о сильных взрывах и призвал жителей быть осторожными.

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