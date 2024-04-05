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РФ ударила авиабомбами: в Харькове прогремели сильные взрывы

Алёна Воронина
5 апреля 2024, 15:51обновлено 5 апреля, 16:35
Оккупанты ударили по городу управляемыми авиационными бомбами (КАБами), сообщил городской голова.
Авиабомба, российский самолет, взрыв
РФ ударила по Харькову авиабомбами/ коллаж: Главред, фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, УНИАН, скрин

Российские оккупанты атаковали Харьков. Днем в пятницу, 5 апреля, в городе прогремели сильные взрывы.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что, по предварительным данным, областной центр был атакован управляемыми авиационными бомбами (КАБами).

"В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны!", - сообщил Терехов.

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Уже через несколько минут мэр города опубликовал сообщение о том, что Харьков, согласно предварительным данным, был атакован КАБами.

"Относительно жертв и разрушений - информация уточняется", - отметил городской голова.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в акватории Черного моря находится российский самолет Ту-22м3. Также отмечалось, что оккупанты осуществили пуски управляемых авиационных бомб с тактической авиации в Харьковской области.

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах/ Инфографика: Главред

Удары оккупантов по Харькову - последние новости

В ночь на 4 апреля РФ атаковала Украину "Шахедами". В результате российского удара беспилотниками по Харьковщине стало известно о 4 погибших, кроме того было повреждено 3 многоэтажных дома в самом Харькове. Среди четырех погибших трое - спасатели, которые приехали ликвидировать последствия первой атаки.

Позже стали известны имена погибших в Харькове от удара РФ спасателей. В Харькове из-за повторного удара вражеских беспилотников погибли трое спасателей - Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. 52-летний Логинов погиб практически на глазах у сына Владимира, который тоже работает спасателем в должности начальника караула в пожарной части. Во время ночной атаки БПЛА на город и отец, и сын Логиновы быстро прибыли на место попадания и работали буквально в нескольких домах друг от друга.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко объяснил, зачем РФ обстреливает Харьков и планирует ли захват города. Обстреливая Харьков, Россия пытается заставить людей покинуть город, создав там невыносимые условия для жизни, отметил он.

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