Эксперт объяснил, зачем РФ обстреливает Харьков и планирует ли захват города

Обстреливая Харьков, Россия пытается заставить людей покинуть город, создав там невыносимые условия для жизни.

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Александр Мусиенко объяснил, зачем РФ постоянно обстреливает Харьков / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, t.me/synegubov, ДСНС

Российские оккупанты систематически обстреливают Харьков, разрушая инфраструктуру и жилые дома харьковчан. Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко объяснил, зачем армия РФ это делает и есть ли у них в планах захват города.

По словам Мусиенко, удары по энергетической инфраструктуре, как и удары по самому Харькову, гражданским объектам, не свидетельствуют о том, что Россия готовит наступление на город.

"Во-первых, это проявления откровенного террора против гражданского населения, российское преступление. Это происходит потому, что России не хватает сил взять Харьков в результате сухопутной наступательной операции", - сказал эксперт в интервью Главреду. видео дня

Во-вторых, обстреливая Харьков, Россия пытается заставить людей покинуть город, создав там невыносимые условия для жизни.

"В-третьих, россияне терроризируют Харьков и харьковчан с целью создать впечатление, что Россия готовится к наступлению уже в ближайшие дни или недели. То есть это элемент мощного психологического давления на людей. Так что эти удары по Харькову исключительно об этом. Военной целесообразности в таких действиях практически нет. Это террор против местного населения, и все", - считает Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Риск нового наступления на Харьков - прогнозы

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко оценил риски того, что российская оккупационная армия снова решит наступать на Киев и Харьков.

По его словам, для новой попытки захватить Киев и Харьков стране-агрессору РФ нужно вооружение и люди.

"Для похода на Киев России нужно от 200 тысяч человек, для похода на Харьков – от 150 тысяч", - сказал Романенко.

Также Романенко считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

Бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес считает, что Россия хотела бы захватить Харьков, а ее войска могли бы оказаться летом под Киевом, но есть надежда, что ВСУ и Генштаб делают все, чтобы такого не допустить. Нельзя называть российскую победу неизбежной, на Западе транслируются ложные месседжи в отношении данного тезиса.

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