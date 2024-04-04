Для похода на Киев нужно от 200 тыс. человек: Романенко назвал сроки наступления РФ

К лету РФ может набрать нужное количество людей. Что касается техники, то оккупанты могут использовать и старое вооружение.

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Игорь Романенко оценил риски нового наступления армии РФ на Киев и Харьков / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко оценил риски того, что российская оккупационная армия снова решит наступать на Киев и Харьков.

По его словам, для новой попытки захватить Киев и Харьков стране-агрессору РФ нужно вооружение и люди.

"Для похода на Киев России нужно от 200 тысяч человек, для похода на Харьков – от 150 тысяч", - сказал Романенко в интервью Главреду. видео дня

Он считает, что к лету РФ может набрать нужное количество людей. Что касается техники, то оккупанты могут использовать старое вооружение.

"За Уралом у россиян есть поля бронетехники, которую можно восстанавливать и использовать. Так что достаточное количество старых вооружений можно набрать. Плюс с прошлого года предприятия военно-промышленного комплекса РФ переведены на военные рельсы, поэтому будет производиться и что-то новое. Пока что в наличии всего этого нет, но возможность собрать необходимое – есть. Вопрос лишь в том, к каким датам Россия успеет подготовиться", - сказал Романенко.

Военный эксперт добавил, что у России однозначно есть ресурсы, чтобы набрать личный состав.

"Вопрос лишь в том, что набранных людей нужно экипировать, вооружить и подготовить. Хотя россияне используют подход штурмовок, отработанный Пригожиным в свое время, который использовал в операциях и высокопрофессиональные подразделения, и низкопрофессиональные. Этот подход предполагает, что плохо подготовленные бойцы пускаются вперед, чем вскрывается наша система огня и обороны, потом наносятся соответствующие удары по выявленным огневым точкам, а уже вторым эшелоном задействуются высокопрофессиональные подразделения. Поэтому России вовсе необязательно ждать, пока уровень подготовки новых мобилизованных подразделений и частей будет на высоте, – неподготовленные там тоже пригодятся", - объяснил он.

"Так что к лету Россия может набрать нужное количество людей, в рамках мобилизации или нет – покажет апрель", - резюмировал Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Риск нового наступления на Киев и Харьков - прогнозы

Военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что оккупанты вряд ли смогут перейти в масштабное наступление по всей линии фронта. Эксперт считает, что вероятнее всего речь будет идти о попытке прорыва на одном из оперативных направлений.

Российские оккупанты могут организовать новую наступательную операцию в августе или сентябре, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, об этом можно судить, учитывая темпы формирования новых частей и набор войск РФ.

Бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес считает, что Россия хотела бы захватить Харьков, а ее войска могли бы оказаться летом под Киевом, но есть надежда, что ВСУ и Генштаб делают все, чтобы такого не допустить. Нельзя называть российскую победу неизбежной, на Западе транслируются ложные месседжи в отношении данного тезиса.

У россияне нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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