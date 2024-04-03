Россия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал Романенко

Пока что Россия не готова к новому наступлению на Киев, а вот угроза для Харькова очень велика, считает генерал Игорь Романенко.

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Для похода на Киев России нужно более 200 тысяч штыков и техника, но ни того, ни другого пока у нее нет – Романенко / Главред

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild заявил, что столица вновь может стать целью для сухопутных войск Российской Федерации. А Киевщина полным ходом готовится к возможному наступлению россиян: обустраиваются фортификационные сооружения, готовятся противотанковые рвы, устанавливаются "зубы дракона" (бетонные пирамиды, которых, по словам главы Киевской ОГА Руслан Кравченко, установили уже почти 10 тысяч).

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью Главреду рассказал, какова вероятность повторного наступления российских войск на Киев, готова ли сейчас Россия к проведению подобной операции и может ли в ней преуспеть, насколько вероятно появление в Украине войск стран Европы в случае второго похода россиян на столицу, а также над каким крупным городом Украины сейчас нависла наибольшая угроза – какой город Россия вознамерилась разрушить, как Бахмут или Авдеевку.

Как вы оцениваете вероятность того, что российские войска предпримут новую попытку наступления на Киев? Какие сигналы и признаки будут свидетельствовать о том, что Россия готовится к этому, и заметны ли эти признаки сейчас?

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Нужно учитывать один момент. Группировка российских войск, действующая на юге и востоке Украины, в последнее время наступает, и Путин с конца 2023-начала 2024 годов почувствовал, что у него есть силы продвигаться, пусть и медленно. Пока что российские войска не достигли стратегических успехов, но на тактическом уровне наступление идет.

В связи с этим в России могут задуматься над тем, чтобы принципиально решить судьбу этой войны. Ведь подходы тех, кто планировал эту войну изначально, не изменились: если Киев будет взят, значит, и исход войны будет решен в пользу России. Поэтому планы провести повторное наступление на украинскую столицу у России вполне могут быть.

Однако, чтобы вновь пойти на Киев, России нужна группировка войск численностью не менее 200 тысяч человек, а также соответствующие ресурсы – вооружения и техника. Но ни того, ни другого сейчас у россиян нет. В связи с этим враг может задаться целью осуществить захват Харькова.

Взять Харьков удобнее, ведь расстояние от российской границы до города небольшое. Россия же и раньше планировала захватить Харьков, но ВСУ сорвали эти планы. Теперь противник оценил собственные возможности по нанесению ударов по Харькову и области с использованием различных средств: зенитно-ракетных комплексов, переделанных под использование ракет "земля-земля", то есть С-300 и С-400, управляемых авиационных бомб и т.д. Расстояние позволяет все это использовать, ведь там всего 30 км, то есть противник может запускать планирующую бомбу со своей территории через границу в Харьков.

Так что, судя по совокупности военных возможностей и ресурсов, которые есть у России, если наступление и будет, то, прежде всего, на Харьков. Или же, если РФ удастся стремительно наращивать силы и средства, тогда можно будет говорить о наступлении и на Киев. Пока возможностей у России нет ни для наступления на Киев, ни для наступления на Харьков.

Тем не менее, в Киевской области активно готовятся к такому сценарию, как видим. Зеленский уже не раз говорил, что новое масштабное наступление РФ ожидается в конце мая или в июне. К этому сроку Россия в состоянии собрать необходимые силы для похода на Киев и обеспечить их всем необходимым?

К лету, да, это возможно. Со старым вооружением и техникой. За Уралом у россиян есть поля бронетехники, которую можно восстанавливать и использовать. Так что достаточное количество старых вооружений можно набрать. Плюс с прошлого года предприятия военно-промышленного комплекса РФ переведены на военные рельсы, поэтому будет производиться и что-то новое. Пока что в наличии всего этого нет, но возможность собрать необходимое – есть. Вопрос лишь в том, к каким датам Россия успеет подготовиться. Это то, что касается вооружений и техники.

Что касается личного состава, то тут у России ресурсы однозначно есть. И там уже отработаны вопросы, связанные с мобилизацией. Призыв осуществляется разными способами: и в рамках закона (в рамках объявленной мобилизации), и нет. Вопрос лишь в том, что набранных людей нужно экипировать, вооружить и подготовить. Хотя россияне используют подход штурмовок, отработанный Пригожиным в свое время, который использовал в операциях и высокопрофессиональные подразделения, и низкопрофессиональные. Этот подход предполагает, что плохо подготовленные бойцы пускаются вперед, чем вскрывается наша система огня и обороны, потом наносятся соответствующие удары по выявленным огневым точкам, а уже вторым эшелоном задействуются высокопрофессиональные подразделения. Поэтому России вовсе необязательно ждать, пока уровень подготовки новых мобилизованных подразделений и частей будет на высоте, – неподготовленные там тоже пригодятся.

Так что к лету Россия может набрать нужное количество людей, в рамках мобилизации или нет – покажет апрель. Для похода на Киев России нужно от 200 тысяч человек, для похода на Харьков – от 150 тысяч.

Путин на днях подписал указ о весеннем призыве 150 тысяч человек – это немало. Может ли это быть сигналом о том, что Путин действительно планирует поход на крупный город, например, на Киев?

Безусловно. В России используют ресурс от призыва. Этот призыв плановый. А если добавить к нему еще какие-то мобилизационные элементы, то как раз противник сможет набрать то количество людей, которое необходимо для проведения такой наступательной операции. Теоретически это возможно, и инструменты для этого у россиян есть.

Если второй поход россиян на Киев будет, то как это может происходить? Основным направлением, как и в 2022-м, будет наступление с территории Беларуси? Пойдут по проторенным тропам: через чернобыльские леса с одной стороны Днепра, через Черниговскую область на Бровары – с другой, и так далее?

Думаю, Россия будет искать новые возможности. Последний год войны свидетельствует о том, что россияне сделали выводы из своих ошибок, приобрели опыт ведения боев, поэтому от них можно ждать новаций.

Россияне могут наступать с разных направлений одновременно, чтобы рассредоточить наши силы обороны. Но для этого им самим нужны бо́льшие силы.

Так что направления будут зависеть от того, какие силы для наступательных операций Россия соберет. Если сил будет немного, ей придется концентрироваться на одном-двух направлениях. Как правило, одно направление является ложным, отвлекающим, а вот другое будет призвано привести к цели и обеспечить решительное продвижение вперед.

Однако, подчеркну, относительно Киева у меня лично большие сомнения. По потенциалу российских войск пока таких планов не видно. А вот наступление на Харьков гораздо более вероятно.

Много разговоров о том, что в Украине могут появиться французские войска, чтобы прикрыть или Одессу, или Киев со стороны Беларуси. Насколько это вероятно, по-вашему, если станет заметна подготовка россиян к наступлению на столицу?

В Украине могут появиться не только французские войска. Премьер Финляндии тоже сказала, что отправка войск в Украину возможна, но не сейчас. И президент Чехии об этом говорил.

Против такой идеи выступают немцы и американцы, традиционно опасаясь, как бы чего не вышло, как бы не началась эскалация. В общем, старая песня.

Однако Европа, особенно Восточная, понимает реальность угрозы со стороны России и считает, что лучше встретить и остановить врага на расстоянии, на чужой территории, чем дожидаться, когда он придет в их дом. Активную позицию в этом плане занимают Польша и страны Балтии.

Поляки, румыны и молдаване уже имели дело с залетом на их территорию российских средств воздушного нападения. Они видят, что замалчивание этих инцидентов, которое происходит под давлением США, ни к чему хорошему не приведет. Ведь Путин понимает только силу, а тут он сталкивается с молчанием и проявлением слабости, соответственно, лишь наращивает свои усилия. Теперь западные страны точно убедились в необходимости закрыть небо Украины.

Важно отметить, что речь идет о возможности появления в Украине войск не НАТО, а отдельных стран Альянса. И украинскому руководству важно работать в этом направлении, чтобы ускорить этот процесс.

Правильно ли я понимаю, что войска отдельных европейских стран могут появиться в Украине только в случае, когда назреет конкретная большая угроза, например, угроза взятия Киева?

Когда случится взятие Киева, вводить сюда войска будет поздно. Потому делаться это должно с упреждением, заранее. Об этом говорил и Макрон.

Может ли появление французских и других войск в Украине заставить Россию отказаться от планов наступления на Киев, если она таковые вынашивает?

Путин – старый игрок, и в чем-то появление войск европейских стран в Украине будет его только раззадоривать и подстегивать. Он считает, что за 2022 и 2023 годы набрал достаточно сил и опыта, и у него есть возможности, чтобы наступать в Украине и даже формировать возможности для дальнейших действий в отношении других стран. Ведь не просто так проснулся Лукашенко с Сувалкским коридором – это заявление явно делалось по указанию Путина.

Путин дает понять, что, если при сложившейся на фронте ситуации начнутся переговоры, то они будут о легитимации захваченного в Украине, что неприемлемо для нас.

Чем новое наступление российских войск, если оно будет, может принципиально отличаться от наступления февраля 2022 года? Если тогда, когда Украина не была готова к нападению, россиянам было непросто, и их заставили отступать с севера, то теперь их уже ждут. Куда в таких условиях максимально российские войска смогут продвинуться?

Прогнозы могут быть любые в зависимости от средств, которые применит Россия. Что это будут за средства, мы пока что можем лишь фантазировать. Ведь если РФ применит ядерное оружие и проведет мобилизацию, это одно дело. Однако, думаю, Россия вряд ли на это пойдет. А раз вряд ли пойдет, то система обороны, которая сейчас формируется вокруг Киева, в состоянии не допустить реализации захвата столицы.

Куда смогут дойти российские войска, достигнут ли они пригорода Киева, об этом можно будет говорить только тогда, когда будет ясно, какие силы соберет Россия и бросит на это направление. Пока что мы знаем лишь наши оборонительные возможности.

Не могу не спросить об угрозе для Харькова, которую вы не раз отметили в ходе разговора. Как вы полагаете, какой может быть операция относительно Харькова? Это будет попытка взять город в окружение, или, как говорил Соловьев, дадут харьковчанам 48 часов на эвакуацию, а потом будут бомбить квартал за кварталом, т.е., условно говоря, будут превращать Харьков во второй Мариуполь?

Скорее всего, будет именно второй вариант. Россия уже сейчас постоянно наносит удары по Харькову, вынуждая как можно большее количество людей покинуть город. А потом в ход пойдут авиабомбы, бомбы объемного подрыва – Россия будет просто уничтожать город. Ведь даже если россияне наберут 150-тысячную группировку, при взятии города будут огромные потери наступающей стороны. Соответственно, у россиян должны быть очень большие возможности, но таковых нет.

А вот разрушить Харьков Россия может. И, судя по тому, что противник уже делает с городом, этот вариант наиболее вероятен.

То есть взять Харьков не смогут, но разрушить его – вполне?

Нет. Когда город разрушат, станет возможно все. Например, Авдеевку и Бахмут сначала тоже разрушили, а уже потом брали город. Но пока что для взятия Харькова возможностей у россиян нет.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) – украинский военнослужащий. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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