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Превратят во второй Мариуполь: генерал ВСУ оценил угрозу оккупации Харькова

Юрий Берендий
3 апреля 2024, 11:23
Генерал Романенко отмечает, что сейчас у РФ нет значительных сил для наступления на Харьков, однако враг может принять решение о полном уничтожении города.
Превратят во второй Мариуполь: генерал ВСУ оценил угрозу оккупации Харькова
РФ может превратить Харьков во второй Мариуполь - генерал ВСУ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Maxar Technologies

У россияне нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. Об этом в интервью Главреду рассказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Россия уже сейчас постоянно наносит удары по Харькову, вынуждая как можно большее количество людей покинуть город. А потом в ход пойдут авиабомбы, бомбы объемного подрыва - Россия будет просто уничтожать город", - отметил Романенко.

Он добавил, что даже в случае, если враг соберет группировку численностью в 150 тысяч военных, потери россиян при попытке прорыва в Харьков будут огромные. У россиян должны быть значительные ресурсы и возможности для такой операции, но этого у них нет.

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"А вот разрушить Харьков Россия может. И, судя по тому, что противник уже делает с городом, этот вариант наиболее вероятен.

Кроме того, Романенко отметил, что после уничтожения Харькова станет возможно все, даже захват той территории, которая ранее была городом, как это уже было с Бахмутом и Авдеевкой.

"Когда город разрушат, станет возможно все. Например, Авдеевку и Бахмут сначала тоже разрушили, а уже потом брали город. Но пока что для взятия Харькова возможностей у россиян нет", - резюмировал генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Угроза наступления на Харьков - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, рассказал о возможном сценарии второго наступления россиян на Киев и с каких направлений ожидать наступления.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

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