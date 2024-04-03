"Путин не сможет захватить Киев и покорить Украину": госсекретарь США сделал важное заявление

Желание Путина покорить Украину не осуществится. В начале полномасштабного вторжения в США допускали "падение" Киева, но сейчас всё изменилось, говорит Блинкен.

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Путин не сможет захватить Киев и покорить Украину, заявил Блинкен/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Российскому диктатору Владимиру Путину не удастся покорить Украину и захватить Киев.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга. Когда у него спросили, могут ли США пообещать, что Киев никогда не попадет в руки страны-агрессора России, Блинкен подчеркнул, что этого никогда не произойдет.

"Я убежден, что мы уже это сделали. Другими словами, этого не происходит, этого никогда не произойдет", - заявил он.

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Государственный секретарь США подтвердил, что Соединенные Штаты в начале полномасштабного вторжения не исключали варианта, что Киев может "упасть" под нашествием российского оккупационного войска. Но теперь в Вашингтоне уверены, что этого не произойдет.

"Но благодаря невероятному сопротивлению украинского народа, а также благодаря поддержке, которую Украине оказывают США, Франция и другие страны, желание Путина покорить всю страну, стереть ее с карты мира, сделать частью Великой России не осуществилось и не осуществится", - заявил Блинкен.

Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 год. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программе в Иране, пишет Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее в Минобороны Франции заявили, что Украина получит сотни единиц бронетехники и не только. Франция передаст Украине сотни единиц бронетехники и не только. Министр обороны Франции Себастьян Лекарню объявил о подготовке нового пакета военной помощи для Украины.

Напомним, Украина ожидает решения Соединенных Штатов о помощи в марте-апреле, ранее говорил премьер-министр Денис Шмыгаль. Сенат США - верхняя палата Конгресса - уже проголосовала за законопроект, которым предусматривается более 60 миллиардов долларов на финансирование помощи Украине. Однако республиканцы в Палате представителей задерживают принятие документа. В такой ситуации Белый дом не может выделять Киеву новые пакеты помощи, поскольку не выделены деньги на их оплату.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон утверждал, что парламентарии рассмотрят инициативу о помощи Украине. Также он предположил вариант, согласно которому часть поддержки будет оплачена за счет конфискованных у российских олигархов денежных средств.

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