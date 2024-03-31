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Украина получит сотни единиц бронетехники и не только - Минобороны Франции

Ангелина Подвысоцкая
31 марта 2024, 12:02
Франция готовит пакет военной помощи Украине, которые будет включать бронетехнику ракет Aster 30.
Франция, ВСУ
Франция передаст Украине сотни единиц бронетехники / Коллаж: Главред, фото: pixabay, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Франция передаст Украине сотни единиц бронетехники и не только. Министр обороны Франции Себастьян Лекарню объявил о подготовке нового пакета военной помощи для Украины. Об этом сообщает Le Monde.

Речь идет о бронированной технике, которая есть на вооружении страны. Эту технику планируют заменить более новой. Однако не стоит ждать, что это будет в ближайшее время. Ожидается, что машины передадут в 2024 году - начале 2025 года.

"Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины: это абсолютно необходимо для мобильности войск. Эта старая техника, еще пригодная к эксплуатации, сможет принести непосредственную пользу Украине в значительных количествах. Речь идет о сотнях в 2024 году и в начале 2025 года", - сказал министр.

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Также Франция готовит для передачи Украине новую партию зенитных ракет Aster 30 для системы ПВО SAMP/T. Эти ЗРК являются аналогом системы Patriot.

В Украину могут этим летом передать боеприпасы с дистанционным управлением, которые разрабатывает Франция.

Военная помощь Украине последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Конгресса США Майком Джонсоном, который затягивает рассмотрение законопроекта с деньгами на помощь Украине. В частности, речь шла об использовании замороженных российских активов для покрытия расходов на помощь Украине.

Также ранее в CNN отмечали, что помощь Украине зависит от верного Трампу Джонсона. Отмечается, что военная помощь Украине от США является "заложником" спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который является "одним из самых мощных союзников" российского диктатора Владимира Путина.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Напомним, Германия готовит срочную поставку снарядов украинской армии. Бундесвер передаст ВСУ 10 тысяч снарядов в ближайшее время, заявил в комментарии DW глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

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