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Германия готовит срочную поставку снарядов украинской армии

Яна Ставская
27 марта 2024, 21:34
ВСУ получат 10 тысяч боеприпасов в ближайшее время.
Германия готовит срочную поставку снарядов украинской армии
Берлин готовит военную помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay, 22 отдельная механизированная бригада

Бундесвер передаст ВСУ 10 тысяч снарядов в ближайшее время, заявил в комментарии DW глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Поставки боеприпасов Украине решено провести в три этапа.

На первом этапе - уже в ближайшие дни - ФРГ передаст Киеву 10 тысяч снарядов, а в дальнейшем примет участие в чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ.

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А на долгосрочную перспективу Германия заключила двустороннее соглашение о поставке Украине еще 100 тысяч снарядов - начиная примерно с четвертого квартала 2024 года, заявил Фройдинг.

Снарядный голод у ВСУ

Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

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Накануне появилось сообщение, что украинской армии могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии, что означает возможную поставку 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии.

Кроме того, как писал Главред, Испания намерена передать Украине 19 Leopard 2A4. Газета La Vanguardia утверждает, что это будут машины после ремонта. Мадрид надеется объявить о поставке танков этим летом.

И все это происходит на фоне сообщений прессы о том, что Украина приближается к самому опасному периоду - с тех пор, как украинские защитники обороняли Киев в начале полномасштабного вторжения. Politico отмечал, что страна находится в угрожающей ситуации из-за жесткого дефицита боеприпасов на фронте и опасений властей усилить мобилизацию.

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