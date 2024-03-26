ВСУ могут получить вдвое больше снарядов чем планировалось: заявление МИД Чехии

Глава МИД Чехии заявил, что хотя поставка снарядов для Украины по чешской инициативе еще не началась, но ситуация с обеспечением ВСУ уже изменилась.

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ВСУ могут получить вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Defense Express

Украинской армии могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии, что означает возможную поставку 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в комментарии Bloomberg.

Липавский также отметил, что чешская инициатива, направленная на закупку около 800 000 снарядов из источников за пределами Европейского Союза, уже демонстрирует свою эффективность, хотя до момента доставки значительного количества боеприпасов могут оставаться еще несколько недель.

"Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что они знают, что будут иметь поставки свежих боеприпасов, что изменило их видение использования имеющихся запасов", - сказал Липавский. видео дня

Липавский заявил, что чешская инициатива не может быть самой по себе достаточной для поддержки Украины. Он подчеркнул, что финансирование первых поставок в Украину должно быть обеспечено перед отправкой грузов.

"Мы можем сделать гораздо больше, чем изначально объявленное количество", - сказал он, назвав цифру в 1,5 миллиона снарядов как потенциальный объем.

Снарядный голод в ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Чешская инициатива по поставке снарядов - помощь ЕС для Украины

Чехия, ища способы получить необходимые боеприпасы для Украины, использует старые связи и контакты со времен холодной войны. В связи с блокированием помощи от США и медленным развитием военного производства на Западе, Прага решила закупать боеприпасы у стран-союзников России. Об этом сообщили в The Wall Street Journal.

Федеральное правительство Германии обязалось потратить 300 миллионов евро (примерно 326 миллионов долларов США) на закупку 800 тысяч снарядов и других боеприпасов для нужд ВСУ в рамках инициативы, которую возглавляют власти Чехии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Украина ожидает первую поставку артиллерийских боеприпасов по чешской инициативе в апреле. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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