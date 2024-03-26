Большая угроза: стало известно о главном страхе российской армии на фронте

Возросла угроза вторжения россиян для двух областей.

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Россияне продолжают давить на оборонные позиции ВСУ / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм Жорина, Минобороны РФ

В Третьей штурмовой бригаде, которая сейчас задействована в обороне на Востоке Украины, считают продвижение ВСУ на Юге главным страхом российских захватчиков.

Как поделился в Telegram заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, россияне достаточно четко определяют для себя направления основных усилий и давят, пока не получат какого-то успеха.

"В России давно не боятся никаких потерь - если не хватило 50 тысяч погибшими, они положат больше без проблем. Даже на захват маленького населенного пункта. Для достижения определенной цели враг задействует все возможные ресурсы, а их у него достаточно", - отметил боец. видео дня

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

На сегодня, подчеркнул Жорин, приоритетным направлением для наступательных действий России является Восточное.

Но для врага критически важно не допустить продвижения ВСУ на Юге.

"Даже на Востоке они могут позволить себе где-то провалиться, однако на Юге любое наше продвижение для них несет большую угрозу. Поэтому они будут пытаться отодвинуть линию фронта, увеличивая сухопутный коридор", - пояснил защитник.

В Третьей штурмовой напомнили об угрозе со стороны России для Сумской и Харьковской областей.

Война в Украине - последние новости 26 марта

По состоянию на утро 26 марта, по данным Института изучения войны, оккупационной армии Российской Федерации удалось продвинуться вблизи Северска к северо-востоку от Бахмута Донецкой области.

Аналитики добавили, что позиционные бои продолжались в районе Клещеевки, Андреевки и Нью-Йорка.

Российские СМИ, в свою очередь, ссылаясь на "источники в Кремле", пишут о приказе Путина захватить Харьков . По словам собеседников журналистов, после контрнаступления ВСУ Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти до победного - хоть до Киева - и за цену не постоит".

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