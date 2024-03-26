УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Большая угроза: стало известно о главном страхе российской армии на фронте

Яна Ставская
26 марта 2024, 17:15
Возросла угроза вторжения россиян для двух областей.
жорин
Россияне продолжают давить на оборонные позиции ВСУ / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм Жорина, Минобороны РФ

В Третьей штурмовой бригаде, которая сейчас задействована в обороне на Востоке Украины, считают продвижение ВСУ на Юге главным страхом российских захватчиков.

Как поделился в Telegram заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, россияне достаточно четко определяют для себя направления основных усилий и давят, пока не получат какого-то успеха.

"В России давно не боятся никаких потерь - если не хватило 50 тысяч погибшими, они положат больше без проблем. Даже на захват маленького населенного пункта. Для достижения определенной цели враг задействует все возможные ресурсы, а их у него достаточно", - отметил боец.

видео дня

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

На сегодня, подчеркнул Жорин, приоритетным направлением для наступательных действий России является Восточное.

Но для врага критически важно не допустить продвижения ВСУ на Юге.

"Даже на Востоке они могут позволить себе где-то провалиться, однако на Юге любое наше продвижение для них несет большую угрозу. Поэтому они будут пытаться отодвинуть линию фронта, увеличивая сухопутный коридор", - пояснил защитник.

В Третьей штурмовой напомнили об угрозе со стороны России для Сумской и Харьковской областей.

Война в Украине - последние новости 26 марта

По состоянию на утро 26 марта, по данным Института изучения войны, оккупационной армии Российской Федерации удалось продвинуться вблизи Северска к северо-востоку от Бахмута Донецкой области.

Аналитики добавили, что позиционные бои продолжались в районе Клещеевки, Андреевки и Нью-Йорка.

Российские СМИ, в свою очередь, ссылаясь на "источники в Кремле", пишут о приказе Путина захватить Харьков . По словам собеседников журналистов, после контрнаступления ВСУ Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти до победного - хоть до Киева - и за цену не постоит".

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Владимир Путин война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ могут получить вдвое больше снарядов чем планировалось: заявление МИД Чехии

ВСУ могут получить вдвое больше снарядов чем планировалось: заявление МИД Чехии

18:17 Мир
Под удар попали не только корабли: в ВМС назвали серьезную потерю для флота РФ

Под удар попали не только корабли: в ВМС назвали серьезную потерю для флота РФ

17:44 Украина
Большая угроза: стало известно о главном страхе российской армии на фронте

Большая угроза: стало известно о главном страхе российской армии на фронте

17:15 Украина
Все главные новости

Популярное

РФ выбрала новую цель на востоке: враг пошел на захват стратегического города 15153

РФ выбрала новую цель на востоке: враг пошел на захват стратегического города

Может взорваться и разнести стены: инженер рассказал, когда надо чистить бойлер 13607

Может взорваться и разнести стены: инженер рассказал, когда надо чистить бойлер

Путин выбрал новую цель: под угрозой город-миллионник – инсайд из Кремля 2768

Путин выбрал новую цель: под угрозой город-миллионник – инсайд из Кремля

5 городов окажутся под угрозой: боец ВСУ назвал последствия падения Часового Яра 2406

5 городов окажутся под угрозой: боец ВСУ назвал последствия падения Часового Яра

Последние новости

18:17

ВСУ могут получить вдвое больше снарядов чем планировалось: заявление МИД Чехии

17:56

Актер "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом: засветился на прогулке

17:44

Под удар попали не только корабли: в ВМС назвали серьезную потерю для флота РФ

17:28

После побега из РФ: внук Пугачевой засветился вместе с отцом-путинистом Пресняковым

17:24

Известный украинский писатель мобилизовался в ряды ВСУ

Что задумал Путин по Украине и дойдут ли ополченцы до Курска и Белгорода: интервью с СелезневымЧто задумал Путин по Украине и дойдут ли ополченцы до Курска и Белгорода: интервью с Селезневым
17:15

Большая угроза: стало известно о главном страхе российской армии на фронте

16:56

Есть почти у всех: для чего нужно "тайное" отверстие в стенке холодильникаВидео

16:45

Александр Литвиненко - новый секретарь СНБО: что о нем известно

16:28

Как проверить водку на качество: 3 способа, которые покажут подделку

Реклама
16:23

Гороскоп Таро на апрель 2024: Весам - везение, Скорпионам - прогресс, Стрельцам - прибыльВидео

16:17

В российском ФСБ пригрозили Буданову ликвидацией: как отреагировали в ГУР

16:17

Гороскоп на апрель-2024: Влад Росс предсказал ужесточение войны и горящую МосквуЭксклюзив

16:06

Лукашенко сдал Путина с потрохами: террористы из Подмосковья бежали в Беларусь

16:03

Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО - указ

16:02

Как ВСУ отслеживают "Шахеды": в США разболтали секрет ПВО УкраиныВидео

15:31

Ситуация опасная: офицер ВСУ оценил угрозу захвата Константиновки

15:28

"Должны были встретить, как героев": РФ нагло приплела Украину к теракту и угрожает "ответом"Видео

15:22

Приготовьтесь к большому улову: когда начинает клевать окунь веснойВидео

15:07

РФ бьет по Украине с новой тактикой: в ВСУ предупредили, когда ждать ударов

14:59

"Находится в кризисе": адвокат высказался о состоянии Аллы Пугачевой

Реклама
14:54

Как понять, что нужно менять глушитель на авто: водители удивятся

14:40

Почти 91 тысяча гривен: ГИАМ оштрафовала Киево-Могилянскую академию за нарушения

14:32

Точно не для красоты: зачем на пасху красят яйца на самом деле

14:22

У 29-летней украинской блогерши случился инсульт во время эфира

14:11

Ударит температура +20 градусов: когда в Украине сильно потеплеет

14:01

Встреча принца Гарри и принца Уильяма: появились детали

13:58

"Крот" сливал разведданные: Малюк рассказал о разоблачении шпиона РФ в штабе ВСУ

13:35

"Как он уехал из Украины": Ксения Мишина засветилась с возлюбленным за границей

13:12

Путин выбрал новую цель: под угрозой город-миллионник – инсайд из Кремля

13:00

Гороскоп на завтра 27 марта 2024: Овнам - беспомощность, Львам - головная боль

12:55

Как нужно делать зефир: что нужно совершить ради вкусной сладости

12:23

РФ перебросила в Крым новую группу оккупантов из Коми и Якутии: подробностиФото

12:20

Церковный праздник 27 марта: что нельзя делать в день святой мученицы Матроны

12:16

Момент попал на видео: змея в прямом эфире чуть не задушила ведущегоВидео

12:11

"Билет в один конец": Галкин феерично "похоронил" Лолиту

12:11

"Неделя будет адской для Украины": что задумала Россия - прогноз

12:07

Сергей Жадан решил мобилизоваться в Нацгвардию - СМИ

12:00

РФ ударила по жилой застройке: мэр Харькова рассказал о прилете в городе

11:46

Популярная голливудская актриса рассказала про выкидыш

11:33

В РФ истерика после ударов Украины: Малюк ответил на "заочный арест" в Москве

Реклама
11:25

Найти S среди цифр всего за 4 секунды сможет только гений: сложная оптическая иллюзия

11:23

"Мне больно это писать": на фронте погиб украинский музыкант

11:19

Вылетели на вертолете: стало известно, куда Кейт Миддлтон с семьей сбежала из дворца

11:06

Как ускорить скисание молока: простые советы помогут хозяйкамВидео

10:52

Двойной удар по Одессе: в Силах обороны раскрыли тактику ракетного обстрела РФ

10:51

Китайский гороскоп на завтра 27 марта: Крысам - крупные ссоры, Драконам - лечение

10:34

Почему коробка для пиццы квадратная, а пицца круглая: еще и нарезают треугольниками

10:21

Путин был "на эмоциях": эксперт назвал причину массированных ударов РФ по энергетике Украины

10:18

Рианна беременна в третий раз и известен пол малыша - СМИ

10:13

Судно небоеспособно: в ВМС раскрыли подробности удара по кораблю-разведчику "Иван Хурс"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять