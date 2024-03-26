Путин выбрал новую цель: под угрозой город-миллионник – инсайд из Кремля

Диктатор Владимир Путин ставит задачу российским оккупантам захватить приграничный Харьков.
Как пишет Meduza со ссылкой на собеседников, близких к Кремлю, российский диктатор собирается продолжать войну. Однако их оценки относительно того, какие он сейчас ставит по этому поводу цели, расходятся.
Один из собеседников, близких к Кремлю, считает, что после контрнаступления ВСУ Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти до победного - хоть до Киева - и за цену не постоит": "Надо будет мобилизацию - объявит. Если надо будет экономику еще сильнее передвинуть на военные рельсы - передвинет".
В свою очередь, другой собеседник, близкий к АП Путина, напротив, считает, что высшее руководство России ставит перед собой "более реалистичные цели", а именно - взятие Харькова и постепенное окончание "СВО" после этого.
Путин уже открыто говорил, что для прекращения регулярных обстрелов Белгородской области нужно создать "санитарную зону" вокруг нее; этот регион РФ граничит именно с Харьковской областью Украины.
Источники среди высокопоставленных силовиков убеждены, что армии РФ под силу взять Харьков, а вот дальнейшее продвижение вглубь Украины "затруднительно": "Символически это тоже победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения".
При этом все источники отмечают: информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, у них нет.
Однако они сходятся во мнении, что это "вполне вероятный сценарий", который в теории может потребовать новой волны мобилизации.
Кроме того, источники СМИ, сходятся во мнении, что репрессии против неугодных в РФ продолжат усиливаться, а главным личным интересом Путина останется война с Украиной.
Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
Ранее сообщалось, что на данный момент скопления группировок войск РФ на участке границы Украины в Харьковской области нет. Угрозы наступления на Харьков пока нет, однако определенное волнение присутствует. Не важно, какие планы у врага, город в случае опасности даст достойный отпор. Об этом заявил мэр Игорь Терехов.
Напомним, россияне продолжают наступательные операции на Купянском направлении пытаясь захватить позиции Сил обороны Украины в районе Синьковки и села Лиман Первый. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
По его словам, ВСУ устанавливают мощные фортификационные сооружения и строят укрепления. "О наступлении россиян на Харьков говорить еще очень рано", - сказал он.
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