Путин выбрал новую цель: под угрозой город-миллионник – инсайд из Кремля

Дальнейшее продвижение оккупантов вглубь Украины "затруднительно", говорят источники.

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Владимир Путин требует от оккупантов захватить Харьков / минобороны РФ, скрин

Диктатор Владимир Путин ставит задачу российским оккупантам захватить приграничный Харьков.

Как пишет Meduza со ссылкой на собеседников, близких к Кремлю, российский диктатор собирается продолжать войну. Однако их оценки относительно того, какие он сейчас ставит по этому поводу цели, расходятся.

Один из собеседников, близких к Кремлю, считает, что после контрнаступления ВСУ Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти до победного - хоть до Киева - и за цену не постоит": "Надо будет мобилизацию - объявит. Если надо будет экономику еще сильнее передвинуть на военные рельсы - передвинет".

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В свою очередь, другой собеседник, близкий к АП Путина, напротив, считает, что высшее руководство России ставит перед собой "более реалистичные цели", а именно - взятие Харькова и постепенное окончание "СВО" после этого.

Путин уже открыто говорил, что для прекращения регулярных обстрелов Белгородской области нужно создать "санитарную зону" вокруг нее; этот регион РФ граничит именно с Харьковской областью Украины.

Источники среди высокопоставленных силовиков убеждены, что армии РФ под силу взять Харьков, а вот дальнейшее продвижение вглубь Украины "затруднительно": "Символически это тоже победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения".

При этом все источники отмечают: информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, у них нет.

Однако они сходятся во мнении, что это "вполне вероятный сценарий", который в теории может потребовать новой волны мобилизации.

Кроме того, источники СМИ, сходятся во мнении, что репрессии против неугодных в РФ продолжат усиливаться, а главным личным интересом Путина останется война с Украиной.

Ранее сообщалось, что на данный момент скопления группировок войск РФ на участке границы Украины в Харьковской области нет. Угрозы наступления на Харьков пока нет, однако определенное волнение присутствует. Не важно, какие планы у врага, город в случае опасности даст достойный отпор. Об этом заявил мэр Игорь Терехов.

Напомним, россияне продолжают наступательные операции на Купянском направлении пытаясь захватить позиции Сил обороны Украины в районе Синьковки и села Лиман Первый. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

По его словам, ВСУ устанавливают мощные фортификационные сооружения и строят укрепления. "О наступлении россиян на Харьков говорить еще очень рано", - сказал он.

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