"Определенное волнение есть": в Харькове оценили угрозу наступления войск РФ

Не важно, какие планы у агрессора России – Харьков был и остается украинским городом, и даст достойный отпор в случае наступления, сказал Игорь Терехов.

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Враг не накопил группировку для наступления на Харьков - мэр / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

На данный момент скопления группировок войск РФ на участке границы Украины в Харьковской области нет. Угрозы наступления на Харьков пока нет, однако определенное волнение присутствует. Не важно, какие планы у врага, город в случае опасности даст достойный отпор. Об этом заявил мэр Игорь Терехов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Харьков останется украинским городом и даст достойный отпор врагу в случае атаки.

По словам градоначальника, пока нет накопления российских войск у границы.

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"Прежде всего, Харьков – это несгибаемый город, город-Герой, кстати. Дух был, есть и будет. Это украинский город и всегда будет украинским городом. Что касается беспокойства. Да, определенное волнение есть, но как вы уже говорили, нет накопления (войск у границы) такого. О чем говорят наши военные. И знаете, что я хочу сказать? Не важно какие планы у нашего врага. Важно, как мы будем давать отпор нашему врагу. А то, что мы дадим достойный отпор, и то, что Харьков будет украинским городом, это однозначно", - подчеркнул Игорь Терехов.

Угроза наступления РФ на Харьков

Харькову наступления войск России пока не грозит, сказал представитель Сухопутных сил ВСУ Владимир Фитьо. Если ударная группировка появится, этого невозможно будет скрыть.

Самая главная цель для врага – Купянск Харьковской области, сказал представитель группировки Хортиця Илья Евлаш. По его словам, оккупанты продолжают наступательные действия в этом районе.

В ГУР оценили сценарий наступления России на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы. Представитель военной разведки Вадим Скибицкий сказал, что для россиян это одно стратегическое направление. Однако у оккупантов нет сил для реализации подобных операций.

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