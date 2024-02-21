В ГУР оценили сценарий наступления России на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы

Сегодня войска страны-агрессора России продолжают вести наступательную операцию только на одном стратегическом направлении, сказал Вадим Скибицкий.

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У России нет сейчас сил пойти на Киев или Харьков - ГУР / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

В оккупантов России на данный момент нет сил, чтобы провести мощное наступление на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы. У россиян нет резервов, но сейчас они пытаются создать такие подразделения. Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В интервью Интерфакс-Украина он рассказал о том, что российские войска пока не способны продвигаться на двух стратегических направлениях.

"Когда мы говорим о проведении стратегической операции, то однозначно РФ на двух направлениях сейчас проводить не может. Какими категориями мы оперируем. Во-первых, до начала войны были определены стратегические направления для войск РФ, которые в принципе и остаются, и определено, что такое стратегическая операция", - сказал Скибицкий.

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Заместитель главы военной разведки объяснил, что РФ определила два таких направления в Украине:

юго-западное стратегическое направление (города, где сейчас идут активные боевые действия) – ответственность южного военного округа;

западное стратегическое направление (Харьков, Сумы, Чернигов, Киевская область) – зона ответственности западного военного округа.

И сегодня враг может наступать лишь на одном таком направлении. На масштабные операции у россиян нет сил. Однако они пытаются создать нужные резервы.

"На сегодняшний день Россия продолжает стратегическую операцию только на одном направлении. У нее нет ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении. Резерва стратегического сейчас нет у РФ, они пытаются его создать. Все, что создавалось, сразу заводилось на нашу территорию. 18-я армия, 25-я армия, 3-й армейский корпус - они все воюют, резерва нет", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Наступление войск РФ на Украину

РФ попытается прорвать оборону ВСУ на 5 направлениях, написали журналисты The New York Times. Оккупанты в условиях, когда ВСУ не хватает боеприпасов, пытаются наступать в районе Авдеевки, Угледара, Кременной, Бахмута и Работино.

Бойцы ВСУ сорвали наступление РФ на Запорожском направлении – в частности, оккупанты атаковали силами 30 единиц боевой техники и пехоты. Украинские военные отразили удары и ликвидировали технику и вражескую силу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что войска России вряд ли способны к наступлению на Киев. Согласно его оценке, у россиян уже нет таких возможностей, которые были 24 февраля 2022 года.

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