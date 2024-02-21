Возможно ли повторное наступление РФ на Киев: в СНБО ответили

По словам Данилова, сегодня у россиян нет того военного потенциала, который они имели в феврале 2022 года.

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Алексей Данилов считает, что повторного наступления РФ на Киев не будет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил риски повторного наступления российских оккупантов на Киев.

По его словам, сейчас у российской армии не те возможности, которые были два года назад - в феврале 2022 года. Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук в YouTube.

"Не будет такого, что они здесь будут господствовать. Они это собирались делать еще тогда, когда у них были совсем другие возможности. За эти 2 года войны мы выбили им те зубы, которые у них были в феврале 2022-го года. Наши войска их окружают, окружают, окружают и их больше не становится", — говорит секретарь СНБО.

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Кроме того, Данилов упомянул и обращение россиян за поддержкой к Ирану и Северной Корее.

"Если бы они были способны, они бы не обращались к КНДР или Ирану", — добавил он.

Риск наступления РФ на Киев

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко ответил, может ли российская армия воспользоваться нехваткой снарядов в ВСУ и вновь пойти на Киев.

"Я не думаю, что у них есть такая возможность. Им надо для этого накопить соответствующий ресурс прежде всего. А он у них отсутствует в соответствующем количестве. Поэтому - нет", - сказал он.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что на данный момент нет перспектив российского наступления с белорусской территории, ведь там нет соответствующей концентрации войск.

Украинский разведчик сделал заявление, могут ли войска РФ снова подойти к Киеву. Нельзя исключать, что оккупационные войска агрессора России снова подойдут к границам Киева. События на войне могут развиваться по-разному.

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