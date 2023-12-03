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Могут ли войска РФ снова подойти к Киеву: украинский разведчик сделал заявление

Андрей Ганчук
3 декабря 2023, 17:23
Мужчинам и женщинам следовало бы научиться обращаться с оружием и пройти медицинские курсы, рассказал украинский разведчик Александр Немков.
Немков, Киев
Мы не знаем, подойдут ли снова к границам Киева, но это возможно - Немков / Коллаж: Главред, фото: скриншот ТСН, ua.depositphotos.com

Нельзя исключать, что оккупационные войска агрессора России снова подойдут к границам Киева. События на войне могут развиваться по-разному. Об этом заявил украинский разведчик Александр Немков, который принимал участие в авиапрорыве на Азовсталь и пробыл в плену РФ 120 дней.

В интервью ТСН он рассказал о том, что российские войска могут быть способны снова подойти к Киеву, и украинское общество должно готовиться к подобным сценариям.

"Воевать можно по-разному и быть полезным армии тоже. Это не обязательно, что это все взяли поголовно штык и побежали просто. Все должны обладать определенными навыками, которые будут полезны в армии. Потому что мы не знаем, как завтра вернется ситуация на фронте. Мы не знаем, подойдут ли снова к границам Киева. Такое тоже возможно в принципе на сегодняшний день, к сожалению. Если наши люди будут не готовы к таким событиям, то будет результат, который мы видели в Буче", - отметил Немков.

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По его словам, мужчинам следует быть готовыми к тому, что им, возможно, придется заменить кого-то на фронте, а женщинам следует обучаться медицинским навыкам.

"Совершенно каждый человек, я считаю, у него должна быть определенная культура обращения с оружием. Женщинам это тоже не помешает, там ничего тяжелого нет. Два или четыре высших образования здесь не нужно. Какие-то навыки парамедика, элементарные вещи, которые человек должен уметь. Мужчины должны быть готовы, что им придется когда-нибудь кого-то заменить. Может, этого не будет, но такое возможно. Чтобы он был готов, а не где-нибудь прикрывался", - подчеркнул Александр Немков.

Война России против Украины

Война может выйти за пределы юга и востока Украины, считает ОС ВСУ Сергей Наев. По его словам, войска готовятся к сценарию, в рамках которого может произойти повторное вторжение России с севера. Даже в случае сокращения военной помощи борьба будет продолжаться.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война переходит в новую фазу. Украинским войскам не удалось добиться ожидаемого прогресса в рамках контрнаступления из-за нехватки вооружений со стороны западных партнеров.

Для Украины победа Путина стала бы трагедией, Киеву нужно помочь, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в войне происходят разные события, однако это не повод сокращать поддержку Киева.

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