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Для Украины победа Путина стала бы трагедией, Киеву нужно помочь – Столтенберг

Андрей Ганчук
3 декабря 2023, 15:57
Идет война на истощение, Украине нужно помочь достичь своих целей на поле боя, сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг, Украина
В интересах НАТО не допустить победу Путина в войне против Украины - Столтенберг / Коллаж: Главред, фото: lrt.lt, УНИАН

Чем больше НАТО поддерживает Украину, тем быстрее может завершиться война, которая идет на истощение. Для украинского государства победа агрессора России стала бы трагедией. Блок должен помочь Киеву достичь своего. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

В интервью немецкому ARD он рассказал о том, что война на истощение продолжается, и Украине нужно помочь достичь своих целей.

"В наших интересах позаботиться о том, чтобы Украина таки достигла своего… Только одно можно сказать точно: чем больше мы поддерживаем Украину, тем быстрее эта война может закончиться", - сказал Столтенберг.

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По его словам, нужно показать Путину, что ему не удастся "переждать" западный мир в войне на истощение.

"Следует четко понимать, что для Украины победа Путина стала бы трагедией. Но и для нас это было бы небезопасно. Не допустить эту победу – в наших интересах. В наших интересах позаботиться о том, чтобы Украина таки достигла своего", - отметил генсекретарь Альянса.

Также он добавил, что в войне бывают разные периоды, однако не должно быть поводов для отказа от поддержки украинского государства.

"Мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Идет война на истощение. Война, где побеждает эффективность, хорошая логистика. Поддерживать высокий темп производства – дело особого веса", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что война переходит в новую фазу. По его словам, Украине не удалось достичь ожидаемого продвижения в рамках контрнаступления ВСУ по причине нехватки оружия со стороны Запада.

Россия вторгнется в страны НАТО, если Украина потеряет устойчивость по причине снижения уровня западной военной помощи, сказал Владимир Зеленский. В такой ситуации, по мнению гаранта, воевать с россиянами придется уже американцам.

Война не закончится в 2024 году, считают в НАТО. Глава Кремля Владимир Путин не демонстрирует усталости, а Россия по-прежнему не изменила своих "целей" в Украине.

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НАТО Владимир Путин Йенс Столтенберг война России и Украины
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