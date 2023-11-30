В НАТО заявили, что война не закончится в 2024 году: Путин не проявляет усталости

Война может не закончиться в 2024 году. О таких опасениях заявили в НАТО. Об этом сообщили в издании Euractiv.
Некоторые представители НАТО считают, что Украина не сможет полностью вытеснить все оккупационные войска РФ со своей территории и до конца следующего года.
В издании подчеркнули, что чиновник НАТО, который об этом сообщил, предпочел остаться анонимным.
При этом в редакции также добавили, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уже сообщал, что действия российского диктатора Владимира Путина не указывают на то, что он устал. Помимо прочего, у главного оккупанта выработалась высокая толерантность к потерям и накопился большой запас ракет перед зимним периодом. Также неизменными остались и российские цели на территории Украины.
"Мы не должны недооценивать Россию", — добавил он.
Однако союзники с Запада утверждают, что военная поддержка Киева останется прежней и уменшаться не будет. И всё же с поставками есть проблемы. Обеспечение заказов на оружие, особенно ракеты и боеприпасы, для оборонной промышленности и стремление к ускорению производства идут не совсем так, как планировалось, сообщили редакции три дипломата НАТО, поднимая вопрос о том, сможет ли Запад удерживать линию в ближайшие месяцы.
Напомним, страны НАТО не устали от развязанной агрессором Россией войны против Украины и увеличат поддержку ВСУ. Киев получил более позитивный сигнал, чем ожидал. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Тажке, представитель НАТО опроверг утверждения об отсутствии планов достижения военных целей у военного руководства Украины и выразил поддержку эффективности в ведении войны ВСУ. Об этом сказал чиновник Альянса на брифинге в Брюсселе.
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