В НАТО заявили, что война не закончится в 2024 году: Путин не проявляет усталости

В Североатлантическом альянсе сделали серьезное заявление о конце войны между Украиной и Россией.

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В НАТО заявили, что война не закончится в 2024 году / коллаж: Главред, фото: Викимедиа, 43 ОМБ

Война может не закончиться в 2024 году. О таких опасениях заявили в НАТО. Об этом сообщили в издании Euractiv.

Некоторые представители НАТО считают, что Украина не сможет полностью вытеснить все оккупационные войска РФ со своей территории и до конца следующего года.

В издании подчеркнули, что чиновник НАТО, который об этом сообщил, предпочел остаться анонимным.

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При этом в редакции также добавили, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уже сообщал, что действия российского диктатора Владимира Путина не указывают на то, что он устал. Помимо прочего, у главного оккупанта выработалась высокая толерантность к потерям и накопился большой запас ракет перед зимним периодом. Также неизменными остались и российские цели на территории Украины.

"Мы не должны недооценивать Россию", — добавил он.

Однако союзники с Запада утверждают, что военная поддержка Киева останется прежней и уменшаться не будет. И всё же с поставками есть проблемы. Обеспечение заказов на оружие, особенно ракеты и боеприпасы, для оборонной промышленности и стремление к ускорению производства идут не совсем так, как планировалось, сообщили редакции три дипломата НАТО, поднимая вопрос о том, сможет ли Запад удерживать линию в ближайшие месяцы.

Напомним, страны НАТО не устали от развязанной агрессором Россией войны против Украины и увеличат поддержку ВСУ. Киев получил более позитивный сигнал, чем ожидал. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Тажке, представитель НАТО опроверг утверждения об отсутствии планов достижения военных целей у военного руководства Украины и выразил поддержку эффективности в ведении войны ВСУ. Об этом сказал чиновник Альянса на брифинге в Брюсселе.

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