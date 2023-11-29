НАТО опровергло заявления об отсутствии плана войны у военного руководства Украины

Представитель НАТО отметил успехи ВСУ, в частности, в Черном море, как ключевой элемент стратегии и доказательство высокой эффективности украинской армии.

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НАТО отрицает заявления, что украинское военное руководство не имеет плана войны / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, УНИАН, офис Президента Украины

Представитель НАТО опроверг утверждения об отсутствии планов достижения военных целей у военного руководства Украины и выразил поддержку эффективности в ведении войны ВСУ. Об этом сказал чиновник Альянса на брифинге в Брюсселе, сообщил корреспондент "Европейской правды".

Генерал НАТО, желавший остаться анонимным, подчеркнул, что партнеры Украины не навязывают ВСУ определенный стратегический подход в ведении войны, поскольку считают, что именно военное руководство эффективно определяет стратегию. Согласно его заявлениям, задача союзников заключается в предоставлении необходимой поддержки и обеспечении Украины соответствующим вооружением.

Представитель НАТО опроверг предположения, которые имеют место среди некоторых украинских политиков относительно отсутствия стратегического плана у главнокомандующего ВСУ. Он отметил, что хотя президент Украины выразил опасения относительно темпов продвижения, сам генерал Залужный, не утверждал об отсутствии плана, но, зато, предостерегал о сложностях в его воплощении.

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"То, как генерал Залужный описал ситуацию – является точным. Но в то же время, когда президент Зеленский говорит, что продвижение не является достаточно быстрым – это также правда. Но в то же время, Залужный не утверждал, что у него нет плана. Потому что у него есть план! Но воплощение этого плана-чрезвычайно сложная задача, даже с той поддержкой, которую Запад оказывает Украине", – пояснил он.

В своих комментариях представитель НАТО отметил важность отдельных успешных операций ВСУ, в частности, достижения в Черном море. Они свидетельствуют о высоком уровне эффективности и наличии стратегических планов для достижения успеха украинской армии.

"То, что им удалось достичь такого на Черном море – доказывает, что Украина чрезвычайно успешна и имеет план для достижения успеха", – пояснил генерал НАТО.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, на встрече в Брюсселе министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, отклонил идеи о компромиссе с Россией. Он сказал, что те, кто предлагает рассматривать возможные территориальные компромиссы Украины в обмен на членство в НАТО, должны сначала рассмотреть возможность таких шагов в отношении собственных территорий.

Также главы министерств иностранных дел стран НАТО планируют согласовать рекомендации для Украины относительно ее возможного вступления в Альянс. Информацию об этом разгласил во время пресс-конференции генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг.

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