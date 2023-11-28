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У НАТО есть вооружение, которое может кардинально изменить ход войны в Украине - глава МИД Литвы

Юлия Закрепа
28 ноября 2023, 17:07
НАТО может предоставить специальное оружие и это могло бы дать тот технологический прорыв, о котором просит генерал Залужный.
У НАТО есть вооружение, которое может кардинально изменить ход войны в Украине - глава МИД Литвы
У НАТО есть оружие, которое может изменить ход войны в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса заявил, что у НАТО есть вооружение, которое могло бы обеспечить Украине "технологический прорыв в войне против РФ".

"Я знаю, что у нас сейчас есть вооружение, которые нужны Украине. Они здесь, они не используются, мы отправляем их в третьи страны, мы продаем их куда угодно, но не отправляем Украине. Мы можем это сделать, и это могло бы дать тот технологический прорыв, о котором просит генерал Залужный. Тогда он мог бы адаптировать свою стратегию. Если мы открываем наши поставки для него, он может делать что угодно", - сказал Ландсбергис во время пресс-конференции перед встречей руководителей МИД НАТО.

Кроме того, министр подчеркнул, что Россия начала войну не только против Украины, но и "против всех нас", а также выразил удивление тем, что Россию снова приглашают на заседание международных организаций.

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"Сколько раз мы должны повторять эту ошибку? Один раз, два, три, четыре? Мы снова приглашаем Россию обсуждать то, что является непосредственной угрозой не только для наших интересов, но и для самого нашего существования", - отметил Ландсбергис, добавив, что Литва, как и две другие балтийские страны, приняли решение не участвовать в саммите ОБСЕ.

"Мы вернемся, когда Россия станет другой", - подчеркнул литовский министр.

Напомним, что в НАТО предупредили о подготовке новых ракетных ударов РФ по городам Украины. Союзники по НАТО должны продолжать поддерживать Украину, убежден Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил об очень сложной ситуации на фронте в Украине. Ситуация сейчас сложная по всей линии фронта, но самая тяжелая – на востоке. Происходят очень интенсивные бои.

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война в Украине НАТО
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