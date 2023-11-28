У НАТО есть вооружение, которое может кардинально изменить ход войны в Украине - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса заявил, что у НАТО есть вооружение, которое могло бы обеспечить Украине "технологический прорыв в войне против РФ".
"Я знаю, что у нас сейчас есть вооружение, которые нужны Украине. Они здесь, они не используются, мы отправляем их в третьи страны, мы продаем их куда угодно, но не отправляем Украине. Мы можем это сделать, и это могло бы дать тот технологический прорыв, о котором просит генерал Залужный. Тогда он мог бы адаптировать свою стратегию. Если мы открываем наши поставки для него, он может делать что угодно", - сказал Ландсбергис во время пресс-конференции перед встречей руководителей МИД НАТО.
Кроме того, министр подчеркнул, что Россия начала войну не только против Украины, но и "против всех нас", а также выразил удивление тем, что Россию снова приглашают на заседание международных организаций.
"Сколько раз мы должны повторять эту ошибку? Один раз, два, три, четыре? Мы снова приглашаем Россию обсуждать то, что является непосредственной угрозой не только для наших интересов, но и для самого нашего существования", - отметил Ландсбергис, добавив, что Литва, как и две другие балтийские страны, приняли решение не участвовать в саммите ОБСЕ.
"Мы вернемся, когда Россия станет другой", - подчеркнул литовский министр.
Напомним, что в НАТО предупредили о подготовке новых ракетных ударов РФ по городам Украины. Союзники по НАТО должны продолжать поддерживать Украину, убежден Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил об очень сложной ситуации на фронте в Украине. Ситуация сейчас сложная по всей линии фронта, но самая тяжелая – на востоке. Происходят очень интенсивные бои.
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