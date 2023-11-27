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"Трудно продвигаться": в НАТО заявили об очень сложной ситуации на фронте в Украине

Алёна Воронина
27 ноября 2023, 16:24
Ситуация сейчас сложная по всей линии фронта, но самая тяжелая – на востоке. Происходят очень интенсивные бои, но линия фронта почти не сместилась.
Украинские военные, Йенс Столтенберг
В НАТО заявили об очень сложной ситуации на фронте в Украине/ коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Ситуация на фронте в Украине сейчас очень сложная, с начала контрнаступления украинских военных линия фронта не очень изменилась.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в понедельник, 27 ноября, перед встречей Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. Он отметил, что ситуация сложная по всей линии соприкосновения, но самой тяжелой она остается на востоке нашего государства.

"Мы видим большое количество потерь. И самые интенсивные периоды боевых действий, которые с начала войны происходили в прошлые месяцы и недели. И в то же время линия фронта существенно не изменилась", – отметил Столтенберг.

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В то же время он подчеркнул, что российские оккупанты несут большие потери в личном составе и технике. По словам генсека НАТО, это является существенным успехом защитников Украины.

"Конечно, военные достижения ВСУ можно оценивать метрами продвижения, но также потерями, которые несет российская армия. Линия фронта не очень сильно изменилась. Но также, если российские войска несут существенные потери как в личном составе, так и в способностях, то это является существенным достижением", – отметил он.

Также Столтенберг подчеркнул, что еще одним существенным успехом украинских военных является то, что они смогли оттолкнуть Черноморский флот РФ.

Война в Украине

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины. Регулярно поступают сообщения о том, что оккупанты не могут противостоять наступательным операциям ВСУ.

Британская разведка отмечала, что у оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку. Рекордные потери в российской армии в ноябре 2023 года вызваны наступлением солдат и офицеров страны-агрессора на Авдеевку.

Напомним, командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что РФ атакует на трех стратегических направлениях. На фронте много бывших "вагнеров", которых РФ бросает в атаки, рассказал Сырский.

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война в Украине НАТО вторжение России Йенс Столтенберг
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