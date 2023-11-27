Результативная атака: в ГУР раскрыли цели удара по Смоленскому авиазаводу

В Главном управлении разведки Министерства обороны рассказали подробности атаки украинских БПЛА на цеха Смоленского авиационного завода.
Как уточнили в украинской военной разведке, атака прошла успешно. Об этом сообщает Канал 24 со ссылкой на источники.
Уточняется, что в ночь с 26 на 27 ноября произошла успешная атака на российское предприятие на окраине Смоленска.
При этом, по словам анонимного источника, знакомого с ситуацией, спецоперация прошла успешно.
"Атака была результативной, операция ГУР достигла поставленных целей", — рассказали в украинской военной разведке.
Смоленский авиационный завод
Предприятие занимается ремонтом и техническим обслуживанием ранее выпущенных лайнеров, поставкой комплектующих для других авиационных предприятий.
С 2004 года входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение", которая занимается выпуском "противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет" для авиации, морских судов, береговых комплексов.
Также разведчики сообщили, что на этом заводе выпускаются ракеты Х-59, которыми ВС РФ бьет по территории Украины.
Как ранее сообщалось, в Смоленске беспилотник упал на крышу авиазавода. Об этом также рассказал источник издания.
"В результате вчерашней атаки БПЛА на Смоленск, один из беспилотников, подавленных РЭБ, упал на крышу 6 цеха Смоленского авиазавода и взорвался. Повреждена крыша и балка перекрытия, выяснила Astra. Предварительно, никто не пострадал", - уточняется в сообщении.
Ранее в РФ пожаловались на атаку БПЛА. Оккупанты заявили, что якобы дроны сбили над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.
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