Дрон ударил по многоэтажке, есть пострадавшие: в РФ пожаловались на атаку БПЛА

В ночь на 26 ноября в России пожаловались на массированную атаку десятков беспилотников, в результате есть пострадавшие и разрушения.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, якобы дроны, летевшие на Москву, были сбиты в Подольске, в районе Наро-Фоминска, в Раменском городском округе и Одинцовском городском округе Подмосковья.
Отмечается, что ПВО перехватила и уничтожила несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях.
В минобороны РФ утверждают, что ПВО РФ уничтожила БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.
"Средства противовоздушной обороны утром 26 ноября уничтожили девять беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями, сообщило минобороны РФ. Ночью были сбиты 11 БПЛА в этих же регионах", - сообщают пропагандисты РФ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в области было перехвачено пять беспилотников и повреждены три здания.
"В 3 случаях есть повреждения зданий на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет", - пишет он.
В ночь на 26 ноября в России дрон попал в жилую многоэтажку в городе Тула, сообщает Telegram-канал Mash.
Дрон влетел в квартиру на 12-м этаже дома на улице Хворостухина.
Пострадал один человек, у него травма стопы. На месте работают экстренные службы.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что над Тулой сбили два беспилотника. Один из них и попал в многоэтажку.
По его словам, серьезных повреждений нет, повреждены окна в трех квартирах, ранение получил один человек.
Смотрите видео - дрон попал в многоэтажку в РФ:
Кроме того, 26 ноября два московских аэропорта "Внуково" и "Домодедово" приостанавливали работу.
При этом самолеты находились в зоне ожидания.
Ранее сообщалось о том, что Москву и Подмосковье атаковали дроны. В результате сбивания дрона в одном из городов под Москвой есть повреждения дома и автомобилей. Были перекрыты аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово".
Напомним, ранее сообщалось о том, что Москву атаковали беспилотники. В стране-агрессоре РФ сказали о якобы удачной работе ПВО. Во всех московских аэропортах был срочно объявлен режим "ковер".
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