"Взрывная ночь" в РФ: Москву и Подмосковье атаковали дроны, 2 аэропорта перекрывали

В результате сбивания дрона в одном из городов под Москвой есть повреждения дома и автомобилей. Были перекрыты аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово".

https://glavred.info/world/vzryvnaya-noch-v-rf-moskvu-i-podmoskove-atakovali-drony-2-aeroporta-perekryvali-10494835.html Ссылка скопирована

Москву и Подмосковье атаковали дроны, два аэропорта перекрывали/ коллаж: Главред, фото: Telegram

В ночь на вторник, 22 августа, в стране-агрессоре России раздавались взрывы. Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В результате сбивания одного из дронов в городе Красногорск Московской области были повреждены многоэтажка и автомобили.

О взрывах сообщают Telegram-каналы. Отмечается, что в результате взрыва в Красногорске в 25-этажном доме повылетали окна, также повреждения получили авто. На асфальте одного из дворов лежат обломки предположительно БПЛА.

В Telegram-канале "Shot" утверждается, что над Красногорском дрон был сбит в районе здания правительства Московской области.

видео дня

Кроме этого, взрывы также слышали в столице страны-агрессора – в московском районе Строгино. После взрыва в небе был виден дым.

Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" закрывали на вылеты и прилеты, но после временного закрытия они начали принимать рейсы.

Москву и Подмосковье атаковали дроны/ скрин

Смотрите видео последствий атаки дронов на Москву и Подмосковье:

Взрывы в России

Напомним, из-за удар по авиабазе "Сольцы" под Новгородом были повреждены по меньшей мере два самолета российской боевой авиации. Сами россияне утверждали, что атакой БПЛА был поврежден один самолет. Но у независимых аналитиков есть и другие данные.

В ночь на 20 августа в Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с перепугу закрыли 2 аэропорта. В стране-агрессоре говорят, якобы железнодорожный вокзал в Курске атаковал БПЛА. При этом два аэропорта под Москвой перекрывали "из-за угрозы беспилотников".

21 августа Москву атаковали беспилотники. В стране-агрессоре РФ сказали о якобы удачной работе ПВО. Во всех московских аэропортах был срочно объявлен режим "ковер".

Читайте также: