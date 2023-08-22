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В Кривом Роге раздался взрыв - власти города

Дмитрий Видоменко
22 августа 2023, 06:48 обновлено 22 августа, 06:51
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Руководитель военной администрации города Александр Вилкул призвал жителей Кривого Рога ничего не снимать и не публиковать в Сети.
Кривой Рог, Вилкул
В Кривом Роге взрыв - Александр Вилкул / коллаж Главред, фото УНИАН и ГСЧС

В Кривом Роге рано утром во вторник, 22 августа 2023 года, прогремел взрыв. Об этом в мессенджере Telegram написал руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

Чиновник призвал жителей Кривого Рога ничего не снимать и не публиковать в Сети.

Незадолго до сообщения Вилкула, в 05:32 по киевскому времени сотрудники Воздушных сил ВСУ написали об угрозе ракетного удара по Днепропетровской области. А в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Официальная информация о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока отсутствует.

Предыдущие удары русских оккупантов по Кривому Рогу

В субботу, 12 августа, руководитель Днепропетровской ОДА Сергей Лысак сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу. К счастью, обошлось без жертв.

До того, 31 июля, русские оккупанты нанесли удар двумя ракетами "Искандер" по жилому дому в Кривом Роге. В результате вражеской атаки погибли 6 человек, в том числе 10-летний ребенок.

"Сегодня в семь вечера завершена спасательная операция в Кривом Роге на месте удара российских ракет. Это были две ракеты "Искандер". Баллистические ракеты против жилого дома. В одном подъезде разрушены этажи с 4-го по 9-й. Просто против гражданских людей, обычных людей, против детей. Это терроризм, который никто в мире не назовет иначе", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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Александр Вилкул война России и Украины Кривой Рог
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