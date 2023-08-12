В Кривом Роге прогремели взрывы во время тревоги: первые подробности

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения. Украинцев призвали пройти в укрытие.

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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины / Коллаж: Главред, фото:alerts.in.ua, ВК ''Центр''

В субботу, 12 августа, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Кривом Роге прогремели взрывы.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в областях, в которых объявлена воздушная тревога, есть угроза применения баллистического вооружения. Украинцев призвали пройти в укрытие.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога / Фото: alerts.in.ua

Тем временем в Кривом Роге прогремели взрывы. Информацию подтвердил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в Telegram.

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Ракетный удар по Украине 11 августа

В пятницу, 11 августа, в Киеве прогремел мощный взрыв после объявления воздушной тревоги. В Воздушных силах предупредили о том, что российские оккупанты запустили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинджал" из самолетов МиГ-31К в направлении Киевской области.

Спикер КГВА Михаил Шаманов рассказал, что все враждебные цели удалось сбить.

В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что 11 августа страна-агрессор РФ ударила четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России.

Оккупанты пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут учиться на истребителях F-16. Ракеты врага летели на военные аэродромы, которые находятся под его прицелом уже не первый месяц.

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