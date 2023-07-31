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"Искандеры" летели из Джанкоя: Зеленский раскрыл детали обстрела Кривого Рога

Алина Дембицкая
31 июля 2023, 22:48 обновлено 31 июля, 22:48
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В результате российской атаки 69 человек пострадали. Десятки сейчас в больницах. Среди них есть и те, кто в тяжелом состоянии.
Зеленый, Кривой Рог
Зеленский раскрыл детали обстрела Кривого Рога / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA, скриншот из видео

Спасатели завершили разбирать завалы жилого дома в Кривом Роге, в который попала российская ракета. По последним данным, в результате вражеской атаки погибли 6 человек, в том числе 10-летний ребенок. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

"Сегодня в семь вечера завершена спасательная операция в Кривом Роге на месте удара российских ракет. Это были две ракеты "Искандер". Баллистические ракеты против жилого дома. В одном подъезде разрушены этажи с 4-го по 9-й. Просто против гражданских людей, обычных людей, против детей. Это терроризм, который никто в мире не назовет иначе", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, по состоянию на это время известно о шестерых погибших, среди них – 10-летняя Дарья. Вместе с ней погибла ее мама, ее звали Наталья.

видео дня

"Обычная семья в обычном городе, чья жизнь была уничтожена российскими убийцами. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких...", - сказал глава государства.

Как отметил Зеленский, в результате российской атаки 69 человек пострадали. Десятки сейчас в больницах. Среди них есть и те, кто в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь.

"По предварительным данным наших военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма, из района города Джанкоя. И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок, наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов. Санкционное давление мира против России заслуживает существенного увеличения", - подчеркнул украинский гарант.

Россия ударила по Кривому Рогу

31 июля Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая ракета разрушила секцию с 4 до 9 этажа жилого дома.

Жители, которым удалось чудом выжить после удара, вспоминали, как почувствовали взрывную волну и как их отбросило в другие комнаты.

На очередной российский террор отреагировал и президент Владимир Зеленский, выразив соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

Как проинформировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, по состоянию на 19:00 поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. В результате российского ракетного удара погибли шесть человек, 75 получили ранения.

Завтра – 1 августа – в Кривом Роге объявлено днем траура.

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