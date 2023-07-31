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"Стояла на кухне и вдруг оказалась в коридоре": жительница Кривого Рога рассказала об ударе РФ

Анна Ярославская
31 июля 2023, 12:01 обновлено 31 июля, 12:07
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В квартире Людмилы выбиты все окна и двери, саму ее взрывной волной выбросило в коридор, на теле жительницы города - раны от осколков стекла.
Людмила Коваль, Кривой Рог
Людмила Коваль рассказала о взрыве в Кривом Роге после удара российской ракеты / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГосЧС

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу - ударили в жилой дом и учебное заведение. Жительница дома, по которому попала ракета, рассказала, что произошло во время взрыва.

Людмила Коваль была на кухне и пыталась записать показания газового счетчика, когда ее взрывной волной выбросило в коридор. Взрыв она услышала уже после того, как упала, пишет местное издание На часі.

В квартире женщины выбиты все окна и двери, саму ее взрывной волной выбросило в коридор, на теле жительницы города - раны от осколков стекла.

видео дня

"Повернулась к газовому счетчику, чтобы передать показания по газу. Сегодня последний день. И вдруг меня откинуло так, что я оказалась (у меня трехкомнатная большая квартира) в коридоре. Я сначала ничего не поняла. Потом глянула – а я вся посеченная, все... Повернулась – все окна, все двери выбиты... Потом только когда меня откинуло, я услышала взрыв... Очень странно все произошло", – рассказала Людмила.

По ее словам, спасатели начали искать людей в поврежденном доме за считанные минуты после "прилета".

"Минут через пять начали МЧСники бегать, кричать, искать всех. Слава богу, соседи все живы... Единственное, что наш подъезд (поврежден, – ред.), но я думаю, его восстановят... Вот магазин завтра должны были открывать... Ну, что сказать? Орки есть орки!" – добавила пострадавшая женщина.

Смотрите видео - Людмила Коваль рассказала, что произошло после удара российской ракеты по жилому дому в Кривом Роге:

скриншот

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 31 июля

В понедельник, 31 июля, в Кривом Роге прогремели взрывы. Перед этим в области объявили воздушную тревогу, а в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического оружия.

Глава МВД Игорь Клименко позже уточнил, что россияне атаковали Кривой Рог двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая - разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар.

В Кривом Роге уже 31 пострадавший, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, состояние большинства людей удовлетворительное, однако есть и двое "тяжелых" пострадавших.

  • Ракетный удар по Кривому Рогу 31 июля
    Ракетный удар по Кривому Рогу 31 июля Фото: ГосЧС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетный удар по Кривому Рогу 31 июля
    Ракетный удар по Кривому Рогу 31 июля Фото: ГосЧС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетный удар по Кривому Рогу 31 июля
    Ракетный удар по Кривому Рогу 31 июля Фото: ГосЧС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетный удар по Кривому Рогу 31 июля
    Ракетный удар по Кривому Рогу 31 июля Фото: ГосЧС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетный удар по Кривому Рогу 31 июля
    Ракетный удар по Кривому Рогу 31 июля Фото: ГосЧС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетный удар по Кривому Рогу 31 июля
    Ракетный удар по Кривому Рогу 31 июля Фото: ГосЧС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетный удар по Кривому Рогу 31 июля
    Ракетный удар по Кривому Рогу 31 июля Фото: ГосЧС, t.me/dmytro_lubinetzs

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