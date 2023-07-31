В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

Глава городской администрации Александр Вилкул призвал жителей города ничего не снимать и не выкладывать в Сеть.

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В Кривом Роге прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: map.ukrainealarm.com, скриншот

В понедельник, 31 июля, в Кривом Роге прогремели взрывы. Перед этим в области объявили воздушную тревогу, а в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического оружия.

Информацию о взрывах в городе подтвердил в Telegram глава городской администрации Александр Вилкул. Он призвал ничего не снимать и не выкладывать в Сеть.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак также по сути подтвердил взрывы в Кривом Роге, пообещав сообщить подробности позже.

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"Российские террористы! Кривой Рог. Пока информационная тишина! Подробности позже", - говорится в сообщении.

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Тем временем руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона заявила, что российские оккупанты, скорее всего, готовятся к новым обстрелам Украины. Сейчас враг подтягивает авиацию.

"Активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическую авиацию начинает подтягивать, и готовиться к определенным маневрам", - рассказала она.

Как сообщал Главред, в ночь на 14 июля российские оккупанты во время атаки на Кривой Рог попали в коммунальное предприятие. На его территории одно административное здание было уничтожено, еще три – изуродованы. Кроме этого, была побита спецтехника.

Ночью 13 июня РФ также атаковала ракетами родной город Зеленского - Кривой Рог.

В результате террористического ракетного удара российских оккупантов по жилому многоквартирному дому в Кривом Роге Днепропетровской области погибли 10 человек, 28 человек получили ранения.

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