РФ взорвала ракетой жилой дом в Кривом Роге: среди 10 погибших - учитель с женой

14 июня в Кривом Роге объявлен день траура в память о погибших в результате теракта РФ.

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Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу / Facebook/MNSDNE

В результате террористического ракетного удара российских оккупантов по жилому многоквартирному дому в Кривом Роге Днепропетровской области погибли 10 человек, рассказал глава криворожской военной администрации Александр Вилкул.

В то же время еще один человек находится под завалами. При этом в результате ракетного удара РФ 28 человек получили ранения, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии, пишет он в Telegram.

По словам Вилкула, завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен день траура в память о погибших в результате теракта РФ.

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Стало известно о новых жертвах удара РФ в Кривом Роге / t.me/s/vilkul

Что известно о жертвах ракетного удара РФ

Среди погибших в Кривом Роге в результате удара РФ – учитель младших классов и его жена, сообщила в эфире телемарафона корреспондент София Москаленко.

По ее словам, спасатели до сих пор продолжают тушить на месте попаданий очаги пожара, разбирать завалы. Предварительно там могут находиться 5 человек, ищут одновременно в двух местах.

Местные жители рассказали о том, что после взрыва стали спасать соседей своими силами.

Смотрите видео о жертвах ракетного удара РФ в Кривом Роге:

Стало известно о жертвах удара РФ в Кривом Роге / Скриншот

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

В Кривом Роге в ночь на 13 июня три крылатые ракеты сбили силы ПВО, но есть и "прилеты". Повреждены гражданские объекты, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Разрушена пятиэтажка. Под завалами есть еще люди.

Горели квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м.

Трое людей пострадали на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разрушенного склада есть люди. Их ищут спасатели. Разбиты 6 легковых машин.

Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горело здание и авто. Пожар уже потушен.

Разрушено и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка. Также повреждения есть в спасательном подразделении.

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