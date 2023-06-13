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Ракетный удар по Украине: РФ атаковала ряд городов, в Кривом Роге есть жертвы

Анна Ярославская
13 июня 2023, 06:50 обновлено 13 июня, 07:19
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Взрывы ночью раздались в Кривом Роге, Днепре, Харькове. Известно о двух "прилетах". В то же время вокруг Киева были уничтожены все вражеские цели.
Ракетный удар по Кривому Рогу
Оккупанты атаковали Кривой Рог / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 13 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. Взрывы звучали в ряде городов - Кривом Роге, Киеве, Харькове, Днепре. В Кривом Роге в результате воздушной атаки есть погибшие - одна из ракет ударила в пятиэтажный жилой дом.

По данным Генштаба, прошлой ночью оккупанты запустили по Украине 14 ракет и 4 дрона-камикадзе иранского производства "Шахед". Силы ПВО уничтожили 11 вражеских воздушных целей.

По предварительным данным, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной.

видео дня

Также РФ нанесла авиационный удар 4 "Шахедами", 1 - уничтожен нашими защитниками.

Ракетная атака на Кривой Рог

Ночью в Кривом Роге около 03:25 прозвучали взрывы. Один из вражеских ударов пришелся на многоквартирный пятиэтажный дом, где под завалами могли оказаться люди.

Как сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, в результате российской воздушной атаки есть разрушения жилых объектов, а также есть погибшие. Кроме того, под завалами могут находиться люди, и спасатели ведут работы на месте "прилета".

"Высокоточные" чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание", - отметил он.

На месте работают все экстренные службы. Огнеборцы заканчивают тушение пожаров.

Также есть вероятность, что под завалами могут находиться люди.

"Скорая" оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии", - рассказал Вилкул.

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Как сообщил позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram, в результате массированной ракетной атаки РФ по Кривому Рогу есть жертвы.

"Очередной террористический акт россиян по жилому сектору. Ночью. Коварно. Жестоко. Есть погибшие и раненые", - написал чиновник.

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Смотрите видео - Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу ночью 13 июня:

РФ ударила по жилой пятиэтажке в Кривом Роге
РФ ударила по жилой пятиэтажке в Кривом Роге

Взрывы в Киеве

Прошлой ночью РФ атаковали и столицу Украины. Как сообщил глава Киевской городской военной администрации, для нападения на Киев противник применил крылатые ракеты Х-101/555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря.

"Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.

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Взрывы в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что оккупанты атаковали город "Шахедами". Пострадали объекты гражданской инфраструктуры.

"В одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае – складское помещение в Салтовском районе, где в результате взрыва произошел пожар. На местах прилетов работают все соответствующие службы", – написал он.

Взрывы в Днепре

Также взрывы было слышно в Днепропетровской области и в самом областном центре.

В Telegram-канале "Лачен пишет" сообщили, что в области ПВО отработала по дронам оккупантов.

Ракетные удары РФ по Украине

В ночь на пятницу, 9 июня 2023 года, российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил были уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam".

В ночь на 10 июня враг атаковал Одесскую область ракетами и дронами. Известно, что силы ПВО над Одесской областью сбили 8 вражеских дронов и две ракеты. Третья ракета попала в рекреационную зону. Взрывная волна повредила несколько жилых домов. Также повреждены 2 школы и 3 детсада.

Во время ночной атаки россиян в Одессе погибла женщина, которая пыталась спастись от войны и эвакуировалась из Бахмута, который оккупанты пытаются полностью уничтожить.

10 июня оккупанты также атаковали военный аэродром "Миргород" баллистическими и крылатыми ракетами.

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