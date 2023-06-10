Россияне атаковали баллистическими ракетами военный аэродром на Полтавщине

Оккупанты атаковали Полтавщину - обломки повредили 8 частных зданий и 4 частных автомобиля.

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Россияне обстреляли Полтавщину / коллаж: Главред, фото: Харьковская ОВА

Русские оккупанты ночью атаковали военный аэродром "Миргород" баллистическими и крылатыми ракетами.

"Во время ночной атаки в районе военного аэродрома" Миргород "враг применил баллистические и крылатые ракеты типа" Искандер", а также ударные дроны иранского производства. Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв", - об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

Лунин подчеркнул, что последствия обстрела ликвидируют, а технику перевозят в безопасные места. После падения сбитых вражеских объектов, обломки повредили 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

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Напомним, что 10 июня оккупанты атаковали Одессу дронами. Обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, вызвали возгорание. Взрывной волной было повреждено несколько многоквартирных домов вокруг.

Депутат Полтавского горсовета получил смертельные ранения на фронте. Защищая родную землю, воин получил тяжелое ранение. 21 мая его сердце остановилось в госпитале. У погибшего героя осталась жена и маленькая доченька.

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