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"Сверхтяжелая потеря": депутат Полтавского горсовета получил смертельные ранения на фронте

Алина Дембицкая
21 мая 2023, 17:06 обновлено 21 мая, 17:06
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Юлиан Матвийчук всегда проявлял активную гражданскую позицию и имел глубокое патриотическое отношение к Украине.
погибший защитник
На войне погиб депутат Полтавского горсовета Юлиан Матвийчук / Коллаж: Главред, фото: Facebook Юлиана Матвийчука, ua.depositphotos.com

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 33-летний депутат Полтавского городского совета Юлиан Матвийчук. Защищая родную землю, воин получил тяжелое ранение. К сожалению, 21 мая его сердце остановилось в госпитале. Об этом сообщил и. о. городского головы Полтавы Андрей Карпов.

"Выражаю соболезнования семье и близким. Это тяжелая потеря для всех нас. Светлая память настоящему патриоту Украины", - написал Карпов на своей странице в Facebook.

Как сообщает местное издание "Зміст", Юлиан Матвийчук всегда проявлял активную гражданскую позицию и имел глубокое патриотическое отношение к Украине. В 2013 году он участвовал в Революции достоинства, где основал Полтавскую сотню самообороны. После Евромайдана Матвийчук решил продолжить свою борьбу, но уже на фронте, поэтому он присоединился к полку "Азов". В период с 2014 по 2015 годы он отстаивал наши земли на востоке и занимал должность заместителя командира артиллерийской батареи полка.

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После возвращения с войны Юлиан Матвийчук активно занимался общественно-политической деятельностью. Он занимал должность депутата Полтавского городского совета, где продолжал борьбу за лучшее будущее своего родного города. Кроме того, Юлиан стал председателем Полтавской городской организации ВО "Свобода", где отдавал себя на благо общины и работал над решением актуальных вопросов. Юлиан Матвийчук также присоединился к наблюдательному совету ОО "Сохраним Полтаву", где вместе с коллегами помогал в сохранении и охране ценных памятников культуры и архитектуры на территории Полтавщины. Его упорная работа была направлена на сохранение национального наследия и развитие региона.

Когда страна-агрессор Россия осуществила полномасштабное вторжение на территорию Украины, Юлиан без всяких колебаний во второй раз взял оружие в руки и пошел защищать родную страну. Матвийчук служил в составе аэроразведки "Соловей" 116 отдельной бригады территориальной обороны.

16 мая 2023 года стало известно, что во время выполнения боевого задания в Донецкой области Юлиан Матвийчук вместе со своими товарищами был атакован российским снарядом. В результате обстрела снаряд попал в блиндаж, воины оказались под завалами. Несмотря на это, они сумели выжить, но Юлиан Матвийчук получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. Врачи не смогли спасти воина, 21 мая его сердце остановилось.

У погибшего героя осталась жена и маленькая доченька.

"Второй час плачу, в голове одно за другим упоминания наших приключений и наших историй. Ты был мне как один из младших братьев, брат по оружию, ты мне был другом. Ты действительно мог изменить к лучшему Полтаву, Украину! Спасибо, что появился в моей жизни, что мы шагали вместе, планировали, смеялись и плакали. Ты был действительно замечательным человеком, своей открытостью ты притягивал людей к себе. Сверхтяжелая потеря, дружище! Любим. На щите", - написал собрат погибшего Анатолий Ханко.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой 11 мая 2023 года в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Кроме того, в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

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