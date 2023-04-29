Трое детей остались без отца: в бою с оккупантами погиб 33-летний защитник из Одесской области

Воин погиб во время выполнения боевого задания. Он воевал против российских оккупантов с самого начала полномасштабного вторжения.

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Погибший защитник Александр Чайковский/ Facebook Затишанская община, ua.depositphotos.com

В боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Без отца остались трое малолетних детей.

Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. О трагедии, произошедшей 22 апреля, сообщили на странице Затишанской общины в Facebook.

Воин был мобилизован с начала полномасштабного вторжения и был стрелком 3-й стрелковой роты одной из воинских частей.

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"С началом войны был мобилизован в Вооруженные силы Украины. После военных учений его направили в Донецкую область. Был стрелком 3-й стрелковой роты одной из воинских частей. Погиб во время выполнения боевого задания", – говорится в сообщении.

Дома и героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

"Затишанский поселковый совет выражает искренние соболезнования всем родным и близким Александра Чайковского. Несказанно больно терять сыновей Украины, видеть горькие слезы семьи, печали друзей и собратьев. Никакие слова утешения не уменьшат боль вашей утраты. Вечная память Александру и низкий поклон от всех жителей общины", – отметили в его общине.

Погибший защитник Александр Чайковский/ Facebook Затишанская община

Ранее сообщалось, что в Донецкой области погиб защитник Украины Гайк Хачатрян. Воин был жителем села Мирков Волынской области. Он погиб вблизи поселка Ямполь – в его окоп попала мина.

Напомним, в жестоких боях с российскими оккупантами геройски погиб известный украинский футзалист и бывший игрок клуба "Титан-Заря" из Покровского Андрей Петренко. 41-летний Андрей Петренко был кандидатом в мастера спорта по футзалу. Известен по своим выступлениям за такие клубы: "Титан-Заря" из Покровского, Днепровский "Будивел" и ФИНЕК (Днепропетровская государственная финансовая академия).

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